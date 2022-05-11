Сборная Украины по футболу выиграла первый матч 2022 года

Михаил Мудрик / скриншот

Сборная Украины по футболу выиграла первый поединок 2022 года. Подопечные Александра Петракова в Менхенгладбахе со счетом 2:1 обыграли местную "Боруссию".

Однако счет открыли украинцы. На 9-й минуте забил Михаил Мудрик. Футболист "Шахтера" смог обыграть голкипера, отправив мяч в пустые ворота.

Победный счет продержался 4 минуты. Ефим Конопля не выдержал прессинга у своих ворот, при выходе из обороны его пас перехватил Конор Носс. 21-летний хавбек без особого труда прострелил Бущана.

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Развязка матча наступила на 82-й минуте, когда немцы потеряли мяч у своей штрафной, после нескольких коротких передач мяч оказался у Александра Пихаленка и 25-летний полузащитник "Днепра-1" с дальней дистанции забил свой дебютный гол за сборную.

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