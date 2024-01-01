Оккупанты ударили по жилому дому в Сумах 1 января: подробности о трагедии

Россия нанесла удар по Сумской области в первый день нового года.

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Оккупанты ударили по жилому дому в Сумах 1 января / коллаж: Главред, фото: МВС, СОП

Российские захватчики сегодня, в первый день нового года, атаковали Сумскую область дронами и попали в жилой дом в Эсманской общине. Об этом сообщили в пресс-служе Сумской ОВА.

По словам военной администрации, в небе над Сумщиной силы противовоздушной обороны уничтожили два вражеских БпЛА типа "Шахед".

Также в веддомстве заявили, что 1 января оккупантам всё же удалось совершить преступление против мирного населения Украины.

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"Вражеский БпЛА попал в жилой двухэтажный дом в Эсманской общине. Ест разрушение, люди оказались под завалами",- заявили в ОВА.

Немного позже Сумская областная прокуратура опубликовала сообщение о том, что из-за обстрела в жилом дома погибла женщина, а под завалами остается мужчина.

При этом, около 18:00 в МВС добавили, что 40-летнего мужчину спасти не удалось, его тело из-под завалов достали спасатели. Количество погибших от атаки возросло до двух.

Атака на Украину в Новый год

Напомним, российские оккупанты атаковали Украину "шахедами" в вечер 31 декабря. Во многих областях прогремели взрывы. Об этом сообщили в Воздушных силах ВСУ. Взрывы были слышны в Хмельницкой области. В Воздушных силах сообщали, что беспилотники летели в направлении Староконстантинова. В регионе работали силы ПВО.

В ночь на 1 января российские войска запустили несколько групп дронов-камикадзе "Шахед" с южного направления. Под ударом вражеских беспилотников оказались Одесса, Львов и Днепр. Об этом сообщил глава Одесской ОВА Олег Кипер, глава Львовской ОВА Максим Козицкий и глава Днепропетровской ОВА Сергей Лысак.

Также, в понедельник днем, 1 января, в Киеве объявили воздушную тревогу после того, как группа российских беспилотников типа "Шахед" направилась в сторону столицы. Как сообщили в КОВА, в воздушном пространстве Киевской области были зафиксированы вражеские беспилотники, а силы ПВО начали работать по целям. По данным главы Киевской ОВА, в пригороде столицы работает ПВО.

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