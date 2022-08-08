Олег Жданов объяснил, почему вражеская авиация боится появляться в небе Украины

Почему авиация РФ не появляется в небе Украины / скрнишот

Россияне боятся выпускать самолеты в зону поражения украинских средств ПВО, рассказал военный эксперт Олег Жданов на своем YouTube-канале.

Он пояснил, почему мы уже длительное время не встречаем сообщений об успешной ликвидации вражеских самолетов и вертолетов.

"Они боятся залетать. Они уже отрабатывают по нашим позициям с дальних дистанций, пытаются максимально не заходить в зону поражения средств ПВО, которые имеются у нас на переднем плане. Так что именно по этой причине", - сказал эксперт.

Жданов напомнил, что российская авиация не появляется в небе Украины с конця апреля.

"Они стратегические бомбардировщики больше в акваторию Черного моря не гоняют, они делают пуски ракет из Каспийского моря. Из Энгельса взлетели, над Каспийским морем отстрелялись, тут же развернулись и призмелились. Тут вопрос не отсутствия оружия, а вопрос боязни российских летчиков и военного командования Российской Федерации выпускать самолеты в зону поражения наших средств ПВО", - отметил он.

Ранее госсекретарь США Энтони Блинкен заявил, что США не позволят России захватить Украину, ведь это может стать "спусковым крючком" для того, чтобы в мире "начался сезон" подобных войн. В таком случае большие страны восприняли бы это как подтверждение, что можно захватывать чужие территории и не нести за это никакого наказания.

Напомним, оккупанты пользуются специальными "отражателями ракет" в надежде, что они смогут защититься с их помощью от ракет, выпущенных из РСЗО HIMARS. Однако такие российские "уловки" на самом деле не срабатывают, ведь такие отражатели рассчитаны на другой тип вооружения, рассказал военный эксперт Александр Мусиенко.

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