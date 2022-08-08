Начнется "сезон войн" : в США объяснили, почему не позволят РФ захватить Украину

Если бы российским оккупантам удалось захватить Украинское государство, это имело бы катастрофические последствия для всего мира.
Соединенные Штаты Америки не позволят России захватить Украину, ведь это может стать "спусковым крючком" для того, чтобы в мире "начался сезон" подобных войн.
В таком случае большие страны восприняли бы это как подтверждение, что можно захватывать чужие территории и не нести за это никакого наказания. Об этом заявил государственный секретарь США Энтони Блинкен во время визита в Африку, пишет Reuters.
"Если мы позволим большой стране издеваться над меньшей, просто вторгнуться в нее и захватить ее территорию, тогда это будет открытый сезон не только в Европе, но и во всем мире", – отметил Блинкен.
Он добавил, что война, которую страна-агрессор Россия развязала против Украины, представляет угрозу основополагающим принципам международной системы, поэтому важно сейчас противостоять агрессии РФ.
Ранее советник руководителя Офиса президента Михаил Подоляк заявил, что возобновление переговоров Украины с Россией возможно лишь при условии нескольких важных тактических поражений страны-агрессора. Иначе РФ откажется от них или же попытается обмануть договаривающиеся стороны.
Напомним, в ВСУ рассказали, что российские захватчики подтягивают на юг дополнительные силы из оккупированного Крыма, но в основном распределяют по линии фронта то количество военных РФ, которое уже есть на местах. Из-за точных ударов украинской армии россияне были лишены логистического обеспечения на юге Украины.
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