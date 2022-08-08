Начнется "сезон войн" : в США объяснили, почему не позволят РФ захватить Украину

В США объяснили, почему не позволят РФ захватить Украину/ Reuters, Генштаб ВСУ

Соединенные Штаты Америки не позволят России захватить Украину, ведь это может стать "спусковым крючком" для того, чтобы в мире "начался сезон" подобных войн.

В таком случае большие страны восприняли бы это как подтверждение, что можно захватывать чужие территории и не нести за это никакого наказания. Об этом заявил государственный секретарь США Энтони Блинкен во время визита в Африку, пишет Reuters.

"Если мы позволим большой стране издеваться над меньшей, просто вторгнуться в нее и захватить ее территорию, тогда это будет открытый сезон не только в Европе, но и во всем мире", – отметил Блинкен.

Он добавил, что война, которую страна-агрессор Россия развязала против Украины, представляет угрозу основополагающим принципам международной системы, поэтому важно сейчас противостоять агрессии РФ.

Ранее советник руководителя Офиса президента Михаил Подоляк заявил, что возобновление переговоров Украины с Россией возможно лишь при условии нескольких важных тактических поражений страны-агрессора. Иначе РФ откажется от них или же попытается обмануть договаривающиеся стороны.

Напомним, в ВСУ рассказали, что российские захватчики подтягивают на юг дополнительные силы из оккупированного Крыма, но в основном распределяют по линии фронта то количество военных РФ, которое уже есть на местах. Из-за точных ударов украинской армии россияне были лишены логистического обеспечения на юге Украины.

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