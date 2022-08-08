УкрРус
Читать на украинском
  1. Главная
  3. Украина

Оккупанты в панике из-за нарушения логистики, но готовятся к удару: ВСУ объяснили проблемы РФ на юге

8 августа 2022, 17:06

Российские захватчики подтягивают дополнительные силы из оккупированного Крыма, но в основном распределяют то количество военных РФ, которое уже есть на местах.

Российские военные, колонна российской техники
ВСУ объяснили проблемы РФ на юге/ Reuters

Из-за точных ударов украинской армии россияне были лишены логистического обеспечения на юге Украины. Это стало причиной распространения деморализации в рядах российских войск.

Оккупантам сейчас очень сложно наступать на южном направлении, поэтому они бросили основные силы на то, чтобы осуществлять артиллерийские и авиационные удары. Об этом рассказала начальник объединенного координационного пресс-центра сил обороны юга Украины Наталья Гуменюк во время брифинга в понедельник, 8 августа.

"Мы имеем ориентиры, где именно накоплена живая сила и техника врага на временно оккупированных территориях. Враг сейчас деморализован из-за лишения логистического обеспечения и физической невозможности воевать", – рассказала Гуменюк.

У захватчиков сейчас мало альтернатив. Они осуществляют попытки подтянуть резервы из Крыма. Однако в основном они распределяют по линии фронта те силы, которые уже находятся на оккупированных территориях юга Украины, чтобы потом применить их для удара по украинским военным.

Ранее сообщалось, что в рядах российских захватчиков на оккупированных территориях Запорожской области вновь вспыхивают этнические конфликты. Во время одной из таких ситуаций оккупанты застрелили одного из командиров подразделений чеченской национальности.

Напомним, назначенный оккупантами РФ гауляйтер Запорожской области Евгений Балицкий заявил о подготовке проведения "референдума" о "присоединении" к России, но не сообщил сроки.

Смотрите онлайн новости Херсона:

Читайте также:

война в Украине ВСУ вторжение России Херсонская область
Реклама
Поддержите Главред

Последние новости

17:24

Ракеты пробили дыры насквозь: новые детали удара по Антоновскому мосту

17:15

У Зеленского назвали условия для возобновления переговоров с РоссиейВидео

17:12

Где на самом деле нужно проводить референдумымнение

17:08

Виталий Портников. Зеленский выдвигает ультиматум ПутинуВидеоблоги

17:06

Оккупанты в панике из-за нарушения логистики, но готовятся к удару: ВСУ объяснили проблемы РФ на югеВидео

Реклама
17:06

Андрей Бедняков показал, как выглядел 20 лет назад на первом фото на паспорт

16:44

Украина до конца года сможет отбросить оккупантов: генерал США назвал условияВидео

16:38

Лунный календарь стрижек на август 2022: лучшие дни для новой прически

16:32

Тополя растрогал историей воина ВСУ "Бати", который спас его детей

16:31

День Независимости Украины 2022: дата, будет ли выходной традиции дня

15:58

В Черкассах облили зеленкой несостоявшегося гауляйтера – соратника МедведчукаВидео

15:56

Определилась с позицией о войне окончательно: Регина Тодоренко выступила с важным заявлениемВидео

15:48

Эксперт объяснил, почему РФ не удается спрятать технику от HIMARSВидео

15:32

В Украине банкам и обменникам разрешили ставить свой курс покупки валюты: НБУ снял ограничениеВидео

15:31

Гауляйтер на Запорожье объявил о подготовке "референдума", но забыл о срокахВидео

15:23

"Я папу очень люблю": Машкова откорректировала свои высказывания о войне

15:22

Монатик рассказал, зачем ездил в Россию после 2014 года и сделал неожиданное признание о карьереВидео

15:20

Следующие 2 месяца – решающие: шеф польского Бюро нацбезопасности сказал, насколько затянется войнаВидео

15:07

Лунный календарь на сентябрь 2022: наилучшие и самые опасные дни месяца

15:03

Российско-украинская война и шансы Украины на победу – чат с Олегом Соскиным

Реклама
15:02

"Идет решающая неделя всего года": астрологи рассказали, что ждет каждогоВидео

14:55

Будет ярче прежнего: 7 способов восстановить цвет одежды для разных оттенков

14:51

Валяют дурака: Песков ответил на предупреждение Зеленского по поводу псевдореферендумов

14:46

Даже беременные: Мисс Вселенная кардинально изменила правила участия

14:44

Разгорелись этнические конфликты: на Запорожье оккупанты застрелили чеченца-замкомандира подразделенияВидео

14:42

Зеленский предложил новый санкционный удар по РФ: в Раде раскрыли деталиВидео

14:35

Восхитительные булочки и рулет с маком на Медовый спас 2022: 2 самых быстрых рецептаВидео

14:30

"Надежды все меньше": у пропагандиста Корчевникова начались проблемы после операции

14:24

Могут освободить раньше Херсона: эксперт назвал цель контрнаступления ВСУВидео

14:23

Лорак раскритиковала войну: РосСМИ сообщили об отмене концертов и позиции певицы

14:12

Гречка подешевела, а сахар подорожал: что с ценами на продукты в Украине в начале августа

13:49

"Эрдоган оказывает влияние на Путина": посол объяснил, можно ли считать Турцию союзником УкраиныВидео

13:48

Приметы на 9 августа: какие 4 вещи запрещено делать, чтобы беду не впустить в жизньВидео

13:44

Встреча Зеленского с Путиным: в Кремле ответили на предложение ЭрдоганаВидео

13:29

Могилевская залила в Сеть фото Софии Ротару в молодости: яркий снимок звездыВидео

13:24

Оккупанты обстреливают Энергодар: серьезные ранения получила сотрудница Запорожской АЭСВидео

13:15

Яблочный Спас 2022: дата, традиции, запреты, магия дня

13:01

Украина на две недели превратится в Африку: синоптик предупредила о 41-градусной жаре

13:00

Гороскоп на завтра, 9 августа 2022: Ракам – обиды, Девам – деньги, Рыбам – опасностьВидео

12:59

Оккупантам нужно больше пушечного мяса: в РФ сколотили 40 подразделений наемниковВидео

Реклама
12:47

"У нас есть все возможности создать Железный купол": Жданов рассказал, как защитить небо УкраиныВидео

12:46

3-летний Леон из Ирпеня исполнил "Воїни світла" и умилил Сеть

12:26

Террористку взорвали в авто: подробности уничтожения в "ДНР" скандальной КорсыВидео

12:25

Необычный цветок, который станет магнитом для денег: как заставить гемантус цвести

12:19

"Будет или русская земля, или выжженная пустыня": в РФ намекнули, что взорвут Запорожскую АЭС

12:03

Персики, шоколад и даже мед: список продуктов, которые нельзя хранить в холодильнике

11:59

В Украине резко снизилось число добровольцев: в ТЦК назвали причинуВидео

11:40

"Это было не по душе Путину": посол назвал причину остановки переговоров между Украиной и РФ

11:36

"Когда ты уже снимешь эти копыта?": Волочкову в мини-шортах "заплевали" россияне

11:32

Оккупантам перерезают логистику: подробности ударов по мостам в Херсонской областиВидео

©2002-2022, GLAVRED.INFO. ВСЕ ПРАВА ЗАЩИЩЕНЫ. Перепечатка, копирование или воспроизведение информации, содержащей ссылку на агенство УНИАН, в каком-либо виде запрещено. Использование материалов «Главред» разрешается при условии ссылки на «Главред». Для интернет-изданий обязательна прямая, открытая для поисковых систем, гиперссылка в первом абзаце на конкретный материал. Материалы с плашками «Реклама», «Новости компаний», «Актуально», «Точка зрения», «Официально» публикуются на коммерческих или партнерских началах. Точки зрения, выраженные в материалах в рубрике "Мнения", не всегда совпадают с мнением редакции.
O насРедакционная политикаПравила пользования сайтомПолитика конфиденциальностиРедакцияРеклама на сайтеМы в соцсетяхАрхив
Мы используем cookies
Принять