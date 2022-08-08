Оккупанты в панике из-за нарушения логистики, но готовятся к удару: ВСУ объяснили проблемы РФ на юге

ВСУ объяснили проблемы РФ на юге/ Reuters

Из-за точных ударов украинской армии россияне были лишены логистического обеспечения на юге Украины. Это стало причиной распространения деморализации в рядах российских войск.

Оккупантам сейчас очень сложно наступать на южном направлении, поэтому они бросили основные силы на то, чтобы осуществлять артиллерийские и авиационные удары. Об этом рассказала начальник объединенного координационного пресс-центра сил обороны юга Украины Наталья Гуменюк во время брифинга в понедельник, 8 августа.

"Мы имеем ориентиры, где именно накоплена живая сила и техника врага на временно оккупированных территориях. Враг сейчас деморализован из-за лишения логистического обеспечения и физической невозможности воевать", – рассказала Гуменюк.

У захватчиков сейчас мало альтернатив. Они осуществляют попытки подтянуть резервы из Крыма. Однако в основном они распределяют по линии фронта те силы, которые уже находятся на оккупированных территориях юга Украины, чтобы потом применить их для удара по украинским военным.

Ранее сообщалось, что в рядах российских захватчиков на оккупированных территориях Запорожской области вновь вспыхивают этнические конфликты. Во время одной из таких ситуаций оккупанты застрелили одного из командиров подразделений чеченской национальности.

Напомним, назначенный оккупантами РФ гауляйтер Запорожской области Евгений Балицкий заявил о подготовке проведения "референдума" о "присоединении" к России, но не сообщил сроки.

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