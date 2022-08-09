УкрРус
Читать на украинском
  1. Главная
  3. Мир

Эксперт объяснил, когда Россия будет безопасной для Украины и мира

9 августа 2022, 02:40

Есть только два варианта, при которых Российская Федерация прекратит представлять угрозу другим странам в мире.

Российские военные, российская военная техника, Владимир Путин
Эксперт объяснил, когда Россия будет безопасной для Украины и мира/ Reuters, УНИАН

Россия может прекратить представлять угрозу странам-соседям и миру в целом лишь при двух условиях – либо она станет демократической и будет тяготеть к Западу, либо распадется на ряд отдельных государств.

Только при таких условиях страна-агрессор РФ будет безопасной для других стран. Об этом заявил социолог, публицист и автор книг о Путине Игорь Эйдман в интервью для сайта Главред.

"Два варианта: либо Россия как демократическое и по-настоящему федеративное государство с миролюбивой политикой, ориентированной на цивилизованные западные страны, либо в ситуации, когда на территории России будет создано несколько связанных между собой какими-то конфедеративными отношениями государств-независимых и не имперских", – подчеркнул Эйдман.

По его словам, если Россия когда-то станет демократической, она не сможет одновременно быть имперской и агрессивной.

"Кто-то из классиков говорил, что авторитаризм в РФ – это угроза не только для самого русского населения, но и для окружающего мира. А демократия в России хороша не только для русских, но и для мира. Демократическая Россия не может быть одновременно имперской и агрессивной. Как мы видели, ни при Горбачеве, ни при Ельцине Россия для мира не представляла угрозы (хотя Ельцин устраивал резню в Чечне)", – отмечает социолог.

Ранее сообщалось, что в рядах российских захватчиков на оккупированных территориях Запорожской области вновь вспыхивают этнические конфликты. Во время одной из таких ситуаций оккупанты застрелили одного из командиров подразделений чеченской национальности.

Напомним, украинские военные пошагово деоккупируют захваченные россиянами территории и продвигаются вперед. Следующие два месяца могут стать решающими в войне в Украине, отметил шеф польского Бюро нацбезопасности Павел Солох.

Читайте также:

новости России война в Украине вторжение России Игорь Эйдман
Реклама
Поддержите Главред

Последние новости

02:47

Проклятье Траволты: умерла киновозлюбленная актера - главная героиня Бриолина Оливия Ньютон-Джон

02:40

Эксперт объяснил, когда Россия будет безопасной для Украины и мираВидео

02:10

Осень прилетит рано: синоптики рассказали, когда ждать холодины и первых морозов в УкраинеВидео

02:03

Военный эксперт пояснил, почему удары ВСУ по Каховскому мосту опасны для оккупантовВидео

01:41

Евгений Клопотенко рассказал о близкой дружбе со Златой Огневич, которая заставляет его краснеть

Реклама
01:33

Секрет сочного фарша раскрыт: изобретательные хозяйки добавляют в него сахар

00:53

Младшая сестра Кейт Миддлтон унаследует шотладнский титул

00:49

Рики Мартин похвастался редкими фото своих детей-подростков

00:05

Гороскоп на сегодня, 9 августа 2022: Ракам – обиды, Девам – деньги, Рыбам – опасностьВидео

08 августа, понедельник
23:39

Kalush Orchestra и их фанаты требуют отменить выступление российского диджея на фестивале в Черногории

23:35

Угроза ядерной катастрофы: Зеленский призвал ввести новые санкции и изолировать РоссиюВидео

23:27

Украинская топ-модель в откровенном наряде показала пример любви ко всему украинскому

23:01

У Ларса Фон Триера диагностировали неизлечимую болезнь

22:56

Олег Жданов объяснил, почему вражеская авиация боится появляться в небе УкраиныВидео

22:45

Оккупантов ждет окружение под Изюмом: Арестович озвучил "интересные очертания"Видео

22:28

"Никому не показывала это фото": Даша Квиткова показала, как поправилась на 30 кг

22:22

"Голову отшибу за секунду": Арестович удивил гневным признаниемВидео

22:12

Не нападать на корабли: Украина и РФ согласовали важные гарантии безопасностиВидео

21:59

В Пентагоне назвали колоссальные потери россиян в войне против УкраиныВидео

21:49

Вера Кекелия стала мамой во второй раз и показала малыша

Реклама
21:46

В одном из супермаркетов Украины заметили свежую водку из РФФото

21:46

Приметы на 10 августа: какие 3 вещи нельзя делать, чтобы в дом опасность не пришлаВидео

21:34

Россия закрыла доступ инспекторам из США на свои ядерные объекты: в чем причина

21:12

Бывшая стилистка Студии Квартал 95 защищает Украину на фронте: "Есть личная цель - отомстить"

21:02

Прекращение экспансии РФ в Украине невозможно без прекращения власти Путина – ЭйдманВидео

20:45

"Буду учить латышский": Максим Галкин знатно затроллил россиянВидео

20:43

Меньше мяса и фруктов: эксперт пояснил, почему украинцы стали больше есть хлеба и гречкиВидео

20:29

Запорожская АЭС из-за россиян может перейти в режим блэкаута: что ждет УкраинуВидео

20:10

Ракеты для HIMARS и новые Javelin: Украина получит мощную помощь от СШАВидео

19:59

Исполнилось 18 - пошел воевать вместе с отцом: на Донбассе оккупанты ракетой убили юношуВидео

19:57

В Офисе президента рассказали о "самых страшных" санкциях против РоссииВидео

19:42

Поставки ракет HARM в Украину стали такими же убийственными, как HIMARSмнение

19:39

Начнется "сезон войн" : в США объяснили, почему не позволят РФ захватить УкраинуВидео

19:28

Скандал в Кракове: украинских беженцев с детьми на руках выгоняют из общежитий

19:16

Газопоставщики озвучили тарифы на газ: сколько заплатят украинцы за "голубое топливо" в августе

19:06

Украину завалит градом и будем плавать: синоптики предупредили о мощных ливняхВидео

18:34

Старший сын Джамалы душевно и трогательно спел "Ой у лузі червона калина"

18:19

Арбуз или дыня: где больше нитратов и кому нельзя естьВидео

18:18

Звездное время: астрологи назвали счастливые часы суток для каждого знака Зодиака

18:16

Успение Пресвятой Богородицы 2022: дата, запреты и традиции дня

Реклама
18:08

СБУ задержала киллеров спецслужб РФ, которые планировали убить Резникова и БудановаВидео

18:03

Ослепляет войска РФ: оккупанты в панике после ударов ВСУ антирадарными ракетами AGM-88Видео

17:58

Новолуние в августе 2022: что поможет привлечь удачу и благополучие

17:56

322 человека в Ирпене, 458 в Буче: стало известно, скольких мирных жителей русские убили под Киевом

17:53

Артур Логай со смехом отхлестал жену по щекамВидео

17:24

Ракеты пробили дыры насквозь: новые детали удара по Антоновскому мостуВидео

17:15

У Зеленского назвали условия для возобновления переговоров с РоссиейВидео

17:12

Где на самом деле нужно проводить референдумымнение

17:08

Виталий Портников. Зеленский выдвигает ультиматум ПутинуВидеоблоги

17:06

Оккупанты в панике из-за нарушения логистики, но готовятся к удару: ВСУ объяснили проблемы РФ на югеВидео

©2002-2022, GLAVRED.INFO. ВСЕ ПРАВА ЗАЩИЩЕНЫ. Перепечатка, копирование или воспроизведение информации, содержащей ссылку на агенство УНИАН, в каком-либо виде запрещено. Использование материалов «Главред» разрешается при условии ссылки на «Главред». Для интернет-изданий обязательна прямая, открытая для поисковых систем, гиперссылка в первом абзаце на конкретный материал. Материалы с плашками «Реклама», «Новости компаний», «Актуально», «Точка зрения», «Официально» публикуются на коммерческих или партнерских началах. Точки зрения, выраженные в материалах в рубрике "Мнения", не всегда совпадают с мнением редакции.
O насРедакционная политикаПравила пользования сайтомПолитика конфиденциальностиРедакцияРеклама на сайтеМы в соцсетяхАрхив
Мы используем cookies
Принять