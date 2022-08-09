Эксперт объяснил, когда Россия будет безопасной для Украины и мира/ Reuters, УНИАН

Россия может прекратить представлять угрозу странам-соседям и миру в целом лишь при двух условиях – либо она станет демократической и будет тяготеть к Западу, либо распадется на ряд отдельных государств.

Только при таких условиях страна-агрессор РФ будет безопасной для других стран. Об этом заявил социолог, публицист и автор книг о Путине Игорь Эйдман в интервью для сайта Главред.

"Два варианта: либо Россия как демократическое и по-настоящему федеративное государство с миролюбивой политикой, ориентированной на цивилизованные западные страны, либо в ситуации, когда на территории России будет создано несколько связанных между собой какими-то конфедеративными отношениями государств-независимых и не имперских", – подчеркнул Эйдман.

По его словам, если Россия когда-то станет демократической, она не сможет одновременно быть имперской и агрессивной.

"Кто-то из классиков говорил, что авторитаризм в РФ – это угроза не только для самого русского населения, но и для окружающего мира. А демократия в России хороша не только для русских, но и для мира. Демократическая Россия не может быть одновременно имперской и агрессивной. Как мы видели, ни при Горбачеве, ни при Ельцине Россия для мира не представляла угрозы (хотя Ельцин устраивал резню в Чечне)", – отмечает социолог.

Ранее сообщалось, что в рядах российских захватчиков на оккупированных территориях Запорожской области вновь вспыхивают этнические конфликты. Во время одной из таких ситуаций оккупанты застрелили одного из командиров подразделений чеченской национальности.

Напомним, украинские военные пошагово деоккупируют захваченные россиянами территории и продвигаются вперед. Следующие два месяца могут стать решающими в войне в Украине, отметил шеф польского Бюро нацбезопасности Павел Солох.

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