В Черкассах облили зеленкой несостоявшегося гауляйтера – соратника Медведчука

Александра Замирайло облили зеленкой / 18000.com.ua

В Черкассах активисты облили зеленкой бывшего депутата горсовета от запрещенной партии ОПЗЖ Александра Замирайло, который вышел из СИЗО под залог в 208 тысяч гривен, куда попал в связи с подозрением в поддержке страны-агрессора.

Также возле памятника погибшим воинам Замирайло встал на колено и извинился за свои действия, пишет 18000.com.ua.

"Я прошу прощения у всех воинов. "Азов", "Нацкорпус", "Правый сектор"… Пацаны , оставайтесь в живых и возвращайтесь домой к своим семьям", – сказал он.

По информации Черкасской областной прокуратуры, Замирайло после запрета деятельности политической партии "ОПЗЖ" продолжал привлекать сторонников "руZкого мера", распространял информацию, в которой отрицал военную агрессию РФ против Украины, совершение российской армией военных преступлений, а также осуждал деятельность военно-политического руководства. Украины.

Как писали СМИ, Замирайло был кандидатом на пост гауляйтера, на случай захвата области российскими оккупантами.

Ранее сообщалось о том, что в Черкассах на сессии горсовета секретарь городского совета Юрий Тренкин выступил в роли переводчка для депутата от Оппозиционной платформы – За жизнь Александра Замирайло, который отказался переходить на украинский язык во время обращения с трибуны.

Замирайло вышел на трибуну под громкий шум в зале и начал зачитывать обращение от своей политической силы на русском языке.

Ему сделали замечание и попросили перейти на украинский язык, но Замирайло отказался. В зале мэрии начался сильный шум и депутата окружила полиция, чтобы избежать столкновений.

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