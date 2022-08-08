Прекращение экспансии РФ в Украине невозможно без прекращения власти Путина – Эйдман/ Reuters

Пока в России у власти будет оставаться диктатор Владимир Путин, Украина не сможет вернуть себе Крым, Донбасс и другие оккупированные территории другим путем, кроме как военным.

Это будет возможно только в том случае, если украинские войска выгонят силой оккупантов из наших земель. Об этом сказал социолог, публицист и автор книг "Система Путина", "Новая национальная идея Путина" и др. Игорь Эйдман в интервью для сайта Главред.

"[Возвращение всех оккупированных Россией территорий] возможно при нем (Путине – ред.) только в том случае, если Украина просто погонит российские войска. После такого Путин скоро слетит с поста. Он не сможет удержаться, потому что вся его легитимность основывается на том, что он – такой успешный новый "император-победитель". Если же он окажется лузером, который всё проиграл, то его свои же и сожрут. Ни на какие уступки он не пойдет", – отмечает Эйдман.

Он подчеркнул, что пока Путин у власти, российская экспансия (расширение сферы господства, влияния – ред.) в Украине не прекратится.

"Скажу даже так: прекращение экспансии России в Украине невозможно без прекращения власти Путина. То есть пока Путин у власти, эта экспансия будет продолжаться", – подчеркнул социолог.

Ранее госсекретарь США Энтони Блинкен заявил, что США не позволят России захватить Украину, ведь это может стать "спусковым крючком" для того, чтобы в мире "начался сезон" подобных войн. В таком случае большие страны восприняли бы это как подтверждение, что можно захватывать чужие территории и не нести за это никакого наказания.

Напомним, оккупанты пользуются специальными "отражателями ракет" в надежде, что они смогут защититься с их помощью от ракет, выпущенных из РСЗО HIMARS. Однако такие российские "уловки" на самом деле не срабатывают, ведь такие отражатели рассчитаны на другой тип вооружения, рассказал военный эксперт Александр Мусиенко.

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