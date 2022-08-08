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В Офисе президента рассказали о "самых страшных" санкциях против России

8 августа 2022, 19:57

Если у России не будет доступа к новым технологиям, то в конце концов экономический рост будет сжиматься.

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Самые страшные санкции против РФ назвали в Офисе президента / reuters

Самыми страшными санкциями против страны-агрессора в данный момент является ограничение на доступ к новым технологиям, говорится в заявлении советника президента по экономическим вопросам Олега Устенко на телемарафоне.

"… Когда ты не пытаешься играть по цивилизованным правилам, то ты можешь забыть о том, что у тебя будет доступ ко всему тому новому, чем сейчас так щедро делится мир… Здесь мне кажется самые страшные санкции, если мы говорим о долгосрочной перспективе, - это отрезание России от рынка новых технологий. Ты можешь пытаться качать нефть по старым технологиям… ты можешь производить какую-то продукцию, но мир идет вперед и достаточно быстро", - отметил он.

По информации советника главы Офиса президента, в том случае, если у России не будет доступа к новым технологиям, то в конце концов экономический рост будет сжиматься, и она отстанет от остального мира.

Санкции против России

Напомним, ранее на сайте американского Минфина появилось сообщение о том, что власти США увеличил санкционные ограничения на лиц из окружения Путина, русских чиновников и спикера русского МИД Марии Захаровой.

Также под дополнительные санкции попал человек, которого СМИ называют "кошельком" и кумом диктатора Путина - Сергей Ролдугин.

"Новые санкции коснутся связанной с Кремлем брокерской компании по продаже яхт, нескольких известных представителей власти РФ и близкого соратника Путина, финансового руководителя Сергея Ролдугина, который занимается оффшорными активами президента Путина", ‒ заявили чиновники Минфина.

До того власти Великобритании запустили новый пакет санкций в отношении окружения президента России Владимира Путина. В ограничительном списке оказались бывшая гимнастка Алина Кабаева, которую в СМИ называют "женой Путина", а также его бывшая супруга Людмила. Кроме того, в списке оказались другие лица-родственники главы РФ.

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