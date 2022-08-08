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Исполнилось 18 - пошел воевать вместе с отцом: на Донбассе оккупанты ракетой убили юношу

8 августа 2022, 19:59

16 июля в Донецкой области от удара российской ракеты погиб 18-летний боец Нацгвардии Максим Кравец, который воевать отправился вместе со своим отцом.

ВСУ, сы
На Донбассе оккупанты ракетой убили юношу / УНИАН и Facebbok

16 июля в Донецкой области от удара российской ракеты погиб 18-летний боец Нацгвардии Максим Кравец, который вместе с отцом добровольцем пошел в Нацгвардию. Трагическую историю рассказал портал "Обозреватель".

Всего за три недели до начала полномасштабного вторжения России в Украину, 2 февраля, Максиму исполнилось 18 лет. Он учился на первом курсе Львовского национального университета имени Ивана Франко. Но после начала военных действий Максим оставил учебу и с отцом сразу же записался в местное ТрО. А через некоторое время они оказались в Национальной гвардии и отправились на фронт.

"Максим был очень патриотичным. Еще в 2014 году в школу, где он учился, приходили бойцы АТО. И сохранилась видеозапись этой встречи, где еще маленький Максим рассказывает, как надо защищать Украину", – вспоминают о нем в родном буковинском селе Ломачинцы.

Отец с побратимами привез тело сына в родное село. Местные жители на коленях встречали процессию. Бойца похоронили на сельском кладбище

Исполнилось 18 - пошел воевать вместе с отцом: на Донбассе оккупанты ракетой убили юношу

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Напомним, ранее на Виннитчине похоронили бойца ВСУ Геннадия Борщевского из села Горячковка, который погиб 25 апреля в одном из первых боев с оккупантами под Изюмом.

Со своей возлюбленной Татьяной Геннадий в раннем возрасте создали семью. Без отца осталось целых пятеро детей ‒ трое сыновей и две дочери.

До того сообщалось - в селе Гребельки, что на Киевщине, российские захватчики 3 марта сразу убили одного сына пенсионерки Надежды и ранили второго.

Владимир погиб на месте. Олег выжил, однако получил тяжелые ранения в плечи. Несчастной женщине самой пришлось отмывать в доме кровь своего убитого сына и хоронить в своем дворе.

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Автор: Егор Бунин
Нацгвардия новости Украины война России и Украины
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