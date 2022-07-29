"Они "отмороженные", могут в ногу выстрелить": оккупант пожаловался на командиров "под веществами"

Оккупант пожаловался на командиров "под веществами" / УНИАН и https://ua.depositphotos.com

Российские оккупанты жалуются, что их командиры отличаются особой жестокостью и агрессивностью, которая подпитывается употреблением запрещенным веществ. Агрессоры подозревают, что некоторые офицеры употребляют наркотики, чтобы не чувствовать усталости. Об этом стало известно из очередного перехваченного СБУ разговора оккупанта с женой.

"Здесь у нас командиры отмороженные. Скажем, на всю башку. Они могут тебе в ногу выстрелить и им за это ничего не будет", – рассказывает оккупант.

По словам агрессора, командиры наверняка употребляют какие-то наркотические средства.

"Я вообще думаю, что они под каким-то ЛСД или еще какой-нибудь ерундой. Они всегда в таком бодром состоянии. Он такой агрессивный, понимаешь? Такое вот только наркозависимый может сделать, – предполагает он.

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Напомним, ранее сотрудники СБУ перехватили новые телефонные разговоры российского оккупанта. В них солдат агрессорской армии, чтобы выжить в Украине, просит маму обратиться за помощью к шаманам и гадалок.

Об этом в своем видеообращении заявил официальный спикер украинской спецслужбы Артем Дихтяренко.

"Короче, тут Дмитриевна. Попроси ее, чтоб она что-то сделала, а то нас тут минами закидывают. Сегодня меня чуть не убило уже два раза. Сейчас в окопах сидим, к нам уже прям в окопы залетает. Это жесть. Они, короче, с каждым днем все точнее и точнее бьют", — сказал агрессор.

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