Операция пошла не по плану: в Киеве спасатели уронили с высоты носилки с мужчиной

Пострадавшего все-таки удалось доставить в больницу.
В Киеве мужчина погнался за злоумышленниками, которые украли его вещи, неудачно прыгнул на крышу гаража и травмировал ногу. Выбраться с ловушки ему самостоятельно не удалось.
Во время спасительной операции, спасатели положили на носилки, но уронили с высоты. Видео инцидента опубликовали в сети.
Читайте такжеСогревал своим телом: 10–летний мальчик спас отца на ДнепропетровщинеВсе произошло в ночь с 27 на 28 декабря на улице Крещатик. На видео видно, как мужчину на ковшовых носилках пытаются спустить вниз. В какой-то момент веревка обрывается и носилки с пострадавшим падают на асфальт.
Ранее сообщалось, что в индийском городе Мумбаи благодаря котам удалось спасти младенца. Новорожденную девочку, которой было всего 5 дней, родители оставили умирать в грязной яме.
В полиции Мумбаи отметили, что если бы не уличные коты, девочка могла бы не выжить.
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