Вместо вакцины "накачал" снотворным: псевдофельдшер на Сумщине избил и хотел сжечь пенсионеров

В Сумской области "фельдшер" приспал двоих пенсионеров / npu.gov.ua

В Сумской области суд вынес приговор мужчине, совершившему разбойное нападение на семью пенсионеров, притворившись фельдшером.

Инцидент произошел еще весной этого года в селе Озаричи Конотопского района. В дом пенсионеров пришел мужчина, который представился фельдшером и предложил им вакцинироваться от COVID-19, поскольку они находятся в зоне риска, сообщили в пресс-службе прокуратуры Сумской области.

Пенсионеры согласились на прививку. "Фельдшер" вместо вакцины уколол пенсионерам снотворное. Дальше он дождался пока супругов уснет и принялся рыскать в доме, чтобы найти что-то ценное.

Когда 79-летняя женщина пришла в себя, нападающий начал наносить ей удары и требовать деньги. Не получив желаемого, он прихватил с собой мобильный телефон и банковскую карту, а убегая поджег веранду, чтобы скрыть свое преступление.

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"Установлено, что мужчина готовился к преступлению заранее. При нем были найдены записи с данными потерпевших, бутылочки со снотворным и шприцы", - сообщили в полиции.

Преступника приговорили к 7 годам 6 месяцам лишения свободы с конфискацией всего имущества, кроме жилья.

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