Киевлянка хладнокровно расправилась со знакомым ради куртки и телефона

Женщина отравила своего знакомого / kyiv.npu.gov.ua

В Соломенском районе Киева задержали 39-летнюю женщину, которая ради ограбления на смерть отравила знакомого мужчину.

В столичную полицию от 45-летнего местного жителя поступило сообщение о том, что в квартире на улице Олексы Тихого он обнаружил мертвым брата, сообщили в полиции.

По указанному адресу оперативный дежурный направил экипаж патрульных и следователей с судебно-медицинским экспертом.

Как рассказал начальник криминальной полиции, из квартиры исчезли мобильный телефон, куртка, банковские карты и деньги умершего.

"Проведя комплекс оперативно-розыскных мероприятий, мы установили, что накануне мужчина распивал дома алкогольные напитки вместе с неизвестной женщиной. Мы сразу же начали поиски незнакомки, чтобы проверить ее причастность к исчезновению вещей", - рассказали в полиции.

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Правоохранители меньше чем за сутки установили личность женщины и задержали ее в порядке ст. 208 Уголовного процессуального кодекса Украины. Установлено, что она познакомилась с пострадавшим на улице и предложила ему выпить.

Читайте такжеМожет отравить: какая полезная добавка опасна для здоровья"Предварительно мы установили, что во время застолья 39-летняя киевлянка подлила в напиток пострадавшего медицинский препарат, от которого мужчина потерял сознание и впоследствии скончался. Воспользовавшись беспомощным состоянием владельца дома, злоумышленница присвоила себе его вещи и скрылась", - отметил полковник полиции.

Что грозит "клофелинщице"

Правонарушительнице сообщили о подозрении в совершении преступления, предусмотренном ч. 4 ст. 187 Уголовного кодекса Украины - разбойное нападение с целью завладения чужим имуществом, соединенное с применением к лицу без его согласия ядовитых или сильнодействующих веществ с целью завладения чужим имуществом.

Суд избрал ей меру пресечения в виде содержания под стражей. За совершенное фигурантке грозит до пятнадцати лет лишения свободы с конфискацией имущества.

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