Напал с ножом посреди ночи: в Черкасской области мужчина порезал четырех человек

Нападавший серьезно травмировал людей в магазине.
В Черкасской области в селе Скородистик накануне поздно вечером мужчина ранил посетителей местного магазина.
Пострадали четыре человека, сообщила пресс-секретарь КНП "Областной центр экстренной медицинской помощи и медицины катастроф Черкасского областного совета" Ирина Назарок в Facebook.
"В 22:30 в диспетчерскую экстренки позвонила испуганная женщина и сообщила, что в магазине "Вера" мужчина с ножом напал на посетителей и четверых ранил", – говорится в сообщении.
На место происшествия срочно выехали три бригады экстренной медицинской помощи. Раненым сначала оказывали помощь сразу в магазине, после этого их забрали в больницу.
"У 29-летнего мужчины обнаружили ножевое ранение грудной клетки и резаную рану головы; у 38-летнего – сквозную рану щеки. Мужчина 30-ти лет также имел резаную рану на щеке. Еще у одного 30-летнего мужчины была резаная рана головы, колотая рана грудной клетки и плеча", – сообщила пресс-секретарь экстренки.
Напомним, в Тернопольской области охотник подстрелил бабушку и ребенка. Женщина вместе с внучкой направлялись на кладбище. Пострадавших от смерти спасла зимняя одежда – они получили легкие телесные повреждения. Медиков на место вызвали сами охотники.
Также ранее сообщалось, что в Черкасской области охотник случайно выстрелил в друга, ранив его в живот. Пострадавшего быстро доставили в больницу и прооперировали.
Читайте также:
- ЧП в Харькове: подростки обстреляли трамвай и ранили мужчину
- Резня во Львове: двух бойцов ранили перед выездом в зону ООС
- В Луганской области 17-летний устроил стрельбу из ружья по детям и тяжело ранил ребенка
- Ограбил и изнасиловал: в Киеве мужчина напал и жестоко поиздевался над 19-летней девушкой
- В Киеве группа неизвестных со слезоточивым газом напала на популярный паб и избила охранников