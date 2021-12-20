Напал с ножом посреди ночи: в Черкасской области мужчина порезал четырех человек

В Черкасской области мужчина порезал четырех человек / ua.depositphotos.com

В Черкасской области в селе Скородистик накануне поздно вечером мужчина ранил посетителей местного магазина.

Пострадали четыре человека, сообщила пресс-секретарь КНП "Областной центр экстренной медицинской помощи и медицины катастроф Черкасского областного совета" Ирина Назарок в Facebook.

"В 22:30 в диспетчерскую экстренки позвонила испуганная женщина и сообщила, что в магазине "Вера" мужчина с ножом напал на посетителей и четверых ранил", – говорится в сообщении.

На место происшествия срочно выехали три бригады экстренной медицинской помощи. Раненым сначала оказывали помощь сразу в магазине, после этого их забрали в больницу.

"У 29-летнего мужчины обнаружили ножевое ранение грудной клетки и резаную рану головы; у 38-летнего – сквозную рану щеки. Мужчина 30-ти лет также имел резаную рану на щеке. Еще у одного 30-летнего мужчины была резаная рана головы, колотая рана грудной клетки и плеча", – сообщила пресс-секретарь экстренки.

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Напомним, в Тернопольской области охотник подстрелил бабушку и ребенка. Женщина вместе с внучкой направлялись на кладбище. Пострадавших от смерти спасла зимняя одежда – они получили легкие телесные повреждения. Медиков на место вызвали сами охотники.

Также ранее сообщалось, что в Черкасской области охотник случайно выстрелил в друга, ранив его в живот. Пострадавшего быстро доставили в больницу и прооперировали.

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