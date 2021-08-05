От Porsche ничего не осталось: под Львовом погиб сын известного бизнесмена

Авария под Львовом / Нацполиция

На трассе по дороге из Львова в Брюховичи разбился 23-летний водитель Porsche, который является сыном известного львовского бизнесмена.

Как сообщает местное издание tvoemisto.tv со ссылкой на свои источники погибшего парня звали Павел Крок.

Парень был 1998 года рождения и учился в Австрии.

Как сообщают СМИ, парень был сыном известного львовского бизнесмена Ростислава Крока, который является владельцем сразу нескольких компаний, в том числе известного туристического комплекса в курортном поселке Славское во Львовской области.

По данным полиции, причиной ДТП стало то, что водителя легковушки Porsche занесло на встречную полосу, где он столкнулся с фурой.

23-летний парень погиб на месте. Грузовиком управлял 32-летний житель Стрыйского района. Правоохранители открыли производство по ч.2 ст.286 (нарушение правил безопасности дорожного движения) Уголовного кодекса Украины.

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