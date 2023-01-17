От судьбы не ушел: выживший на войне в Украине оккупант самоликвидировался на родине

В одном из своих стихов Цыкало, иронично, предрек свою дурацкую смерть.

Ликвидированный оккупант / t.me/OSINTGeorgia

Российский поэт-оккупант Михаил Цыкало из Оренбургской области, который смог вернуться живим из Украины, самоликвидировался в расположении своей же военной части.

26-летний сержант-контрактник 419-го учебного мотострелкового полка был в рядах оккупантов весной прошлого года. Домой он вернулся целым и невредимым, сообщил OSINT-исследователь Иракли Комахидзе.

"В основном находился в огромном ангаре с техникой, где зимой довольно холодно и замерзают замки. 5 декабря 2022 года Цыкало пытался отогреть один из замерзших замков, когда в его руках взорвалась газовая горелка. Сержант получил серьезные ожоги и только 7 декабря отмучился", - рассказал Комахидзе.

Ликвидированный оккупант / t.me/OSINTGeorgia

В одном из своих стихов Цыкало, иронично, предрек свою дурацкую смерть: "Холодный путь сквозь жаркий разум / Зовёт меня вперёд во мраке. /Закрыты двери - путь свободен. /А свет вдали-потухший факел".

Напомним, ранее украинские защитники ликвидировали 27-летнего сержанта российской оккупационной армии Артема Столбова. До попадания на войну в Украину житель Пермского края практически на всех фотографиях в соцсетях "светился" вечно пьяным. Захватчик воевал против Украины как минимум несколько месяцев и даже успел получить "награду" за убийства украинцев.

Также сообщалось, что Вооруженные силы Украины ликвидировали российского оккупанта Сергея Франка. Захватчик воевал против Украины с июня. "Грузом 200" стал на территории "ЛНР". Российские пропагандисты пишут, что Франко рвался на фронт с первых дней российского вторжения в Украину, но был включен в список с четвертого раза.

Вам может быть интересно: