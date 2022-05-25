От убийств до депортации: путинские оккупанты продолжают дело Сталина – Вятрович

Оккупанты РФ в Украине / Фото Telegram

Абсолютно все, что использовалось коммунистическим тоталитарным режимом для уничтожения украинцев, используется и будет использоваться Россией, пока она будет иметь такую возможность, заявил народный депутат, историк, экс-директор Украинского института национальной памяти, боец Территориальной обороны Владимир Вятрович.

"Мы уже говорили о депортации, массовом уничтожении гражданского населения, а сейчас речь идет и об экспроприации пищевых продуктов. По сути, Путин никогда не скрывал, что видит себя продолжателем дела Сталина", - подчеркнул он в ходе чата в Главреде.

Историк говорит, что очень важно, чтобы украинцы знали свою историю, потому что ее знания хотя бы готовит к тому, что можно ожидать от россиян.

"Многие украинцы, которые оставались на оккупированных врагом территориях, не ожидали от русских солдат того, что те делали. Они были уверены, что их никто не будет трогать, что россияне и украинцы – довольно близкие народы, поэтому украинцам ничего особо не угрожает, тем более, если они далеки от политики. Но произошедшее в городках и селах Киевщины показало, что русские солдаты в ХХІ веке действуют так же, как они действовали в ХХ веке. И гражданское население никоим образом не удерживает их от совершения преступлений. Для них все украинское должно быть уничтожено", - говорит собеседник.

"Если бы мы знали историю, это спасло бы больше человеческих жизней, потому что люди понимали, каких ужасов можно ожидать от оккупанта. Они использовали бы любую возможность, чтобы спасаться и не оставаться на территории, оккупированной российскими войсками", - добавил Вяторвич.

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Напомним, ранее Вятрович назвал способ победы над Путиным.

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