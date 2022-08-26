УкрРус
Читать на украинском
  1. Главная
  3. Украина

Отдали под суд: в Полтаве учительница лгала ученикам о зверствах "Азова" и поддерживала "Л/ДНР"

26 августа 2022, 21:43

В Полтаве учительница на онлайн-уроках рассказывала детям страшилки об "Азове", а еще заявляла, что нужно признать "Л/ДНР" и в добавок прославляла армию РФ.

Суд, школьная доска
В Полтаве учительница лгала ученикам о зверствах "Азова" и поддерживала "Л/ДНР" / коллаж фото УНИАН

В Полтаве учительница биологии и химии на дистанционных уроках рассказывала школьникам, что группировки территористов "ЛНР" и "ДНР" нужно признать на официальном уровне, а бойцов полка Нацгвардии "Азов" обвиняла в выдуманных зверствах. О поступках учительницы сообщается в реестре судебных решений.

В частности, в документах отмечается, что учительница общеобразовательной школы I-III ступеней №4 во время проведения онлайн уроков для учащихся средних и старших классов, с 2021 по 2022 учебный год, через программу конференц-связи ZOOM, неоднократно распространяла материалы, в которых оправдывала вооруженную агрессию РФ против Украины.

Кроме того, она признавала правомерной оккупацию части территории Украины, а также прославляла армии РФ и боевиков "Л/ДНР".

Видео дня

При этом имя преподавателя в документе не указывается. Также учительница принципиально вела занятия с детьми на русском языке, что является нарушением закона.

Учительница также обсуждала возможность разработки биологического оружия на территории Украины и осуждала деятельность полка "Азов", бойцы которого якобы пытали пленных, "засовывая пленным иголки под ногти".

После этих заявлений преподавателя уволили из школы в июле, ей запретили выезжать из города без ведома следователя. Но 22 августа судья Жовтневого райсуда Полтавы Владимир Бугрий отпустил ее под личное обязательство.

Педагогу грозит до пять лет ограничения свободы либо тюремного заключения с конфискацией имущества или без оного

Напомним, ранее в Ивано-Франковске городской суд признал виновной женщину, которая публично использовала символику коммунистического тоталитарного режима.

В течение трех лет женщина продолжала публиковать посты с разными текстами, цитатами лиц, занимавших руководящие должности в высших органах власти и управления СССР, в коммунистической партии СССР, организаторов "красного террора".

По словам судей, исправление этой женщины невозможно без изоляции от общества. Поэтому ее приговорили к пяти годам за решеткой.

Другие новости:

Реклама
Поддержите Главред

Последние новости

21:43

Отдали под суд: в Полтаве учительница лгала ученикам о зверствах "Азова" и поддерживала "Л/ДНР"

21:28

"Золотая гречка": в Украине рухнут цены на популярный продуктВидео

21:23

Враг мощно ударил по Днепропетровщине: повреждены частные дома и предприятие, есть раненаяВидео

21:17

Свидетель из "Матрицы": Киану Ривз сделал доброе дело для молодоженовВидео

21:15

У Зеленского рассказали, как переговоры с Россией станут "смертным приговором" для УкраиныВидео

Реклама
21:10

Прыгунья в длину Марина Бех-Романчук показала разминку в восхитительно коротких шортах

21:02

Россия могла разместить в Крыму ядерное оружие, есть такие признаки – Центр оборонных стратегийВидео

20:56

Почему Киркоров спешно покинул Россию и отправился в США: близкая подруга сдала артистаВидео

20:46

"Давно забрал бы Киев": Кадыров закатил истерику в ответ на подозрение СБУ

20:42

Русские и Антоновский мост: мыши плакали, но продолжали грызть кактусмнение

20:42

Резидентские прокси: удобство и надежность в интернете новости компании

20:34

Сложный период для многих: астролог рассказала, что принесет украинцам новолуние

20:33

Назло бывшему: Наталья Валевская засветила пышную грудь в декольте до пупка

20:13

Насилуют и угрожают бросить в реактор: оккупанты обустроили пыточные в бункерах на ЗАЭСВидео

19:55

Тарифы на коммуналку: в СНБО поведали, стоит ли ждать взлета цен на отопление

19:48

Более 20 HIMARS, M270 и MARS уничтожили уже как минимум 50 военных складов войск РФ – МинобороныВидео

19:28

Осень нагрянет быстро: синоптик назвала дату ощутимого похолодания в УкраинеВидео

19:18

В ЕС бьют тревогу: ситуация на ЗАЭС остается очень тревожной - БоррельВидео

19:05

Убежал в Чехию: депутата Юрия Бойко заметили на прогулке в Карловых ВарахВидео

19:03

Гороскоп на завтра, 27 августа 2022: Овнам – долги, Весам – серьезный разговор, Скорпионам – знаки судьбыВидео

Реклама
18:50

День гражданской авиации Украины 2022 - открытки, картинки, поздравления в прозе и стихах

18:37

В моду на осень 2022 входит удивительная прическа, которую можно сделать за 1 минутуФото

18:30

Россия уже получила от Ирана сотни беспилотников – АРВидео

18:19

Пацаны и болтуны: Лукашенко в гневе набросился на Шольца и МакронаВидео

18:13

Соловьев на росТВ закатил истерику и сравнил Шольца с диктатором Гитлером

17:55

Ситуация может резко ухудшиться: обязательную эвакуацию могут ввести еще в 3 регионах УкраиныВидео

17:47

Мария Бурмака раскритиковала Папу Римского за заявление о "невинной жертве" Дугиной

17:37

В Варшаве дети душевно спели "Ой у лузі червона калина" перед Хлывнюком и растрогали музыканта

17:27

Серьезные потери и неприятности: названы 2 самых опасных дня сентября 2022Видео

17:26

Враги готовят новые провокации на ЗАЭС: завезли в Мелитополь химические лаборатории - мэр

17:18

Приметы на 27 августа: какие 5 вещей нельзя делать, чтобы не попасть в неприятностиВидео

17:13

ВСУ нанесли удар по Дарьевскому мосту на Херсонщине: логистика войск РФ на эстакаде остановленаВидео

17:06

Сокрушительные ошибки, большие потери и "секретная" помощь: гороскоп для Украины на 2023 годВидео

17:00

Гниют корни и желтеют листья: причины гибели орхидеи и как спасти экзотический цветок

16:40

"Поклоняется всаднику апокалипсиса": Макс Гордеев рассказал почему на Путина не действуют проклятьяВидео

16:38

Поврежденные купюры: в НБУ рассказали, как распознать и не попасться на мошенничество оккупантов

16:14

Раньше был полицейским: в Бердянске подорвали замначальника "ГАИ"Видео

16:11

Ремонт неизбежен: почему важно класть телефон экраном вниз

15:55

Безумный путинист Михалков назвал украинский язык катастрофой для России

15:22

"Брат Тодоренко - против России, а родители поддерживают ее": певец и боец ВСУ Серга раскрыл тайну

Реклама
15:09

В Бахмуте ликвидировали наемника ЧВК "Вагнер" из Карелии: за решеткой оставалось сидеть еще 8 летВидео

15:03

Россия опасается ударов армии Украины и выводит свою авиацию из Крыма – Business InsiderВидео

14:39

"Поеду с тобой, чтобы спасти": украинка отправилась на фронт за мужем, оставив успешный бизнес

14:23

Умер звезда сериала Беверли-Хиллз, 90210

14:18

Секрет самой вкусной яичницы в мире: 3 ошибки, которые совершает каждый - рецептВидео

14:09

Ни за какие деньги: компания Baykar не будет продавать России "Байрактары"Видео

13:53

Путин как никогда далек от "возвращения Украины в лоно России" и готовится к затяжной войне – NYTВидео

13:50

Накрыл жену своим телом при расстреле: на оккупированной Херсонщине нашли мертвыми супругов-фермеровВидео

13:37

"Разминайте языки": Полякова без лифчика бросила вызов Астафьевой

13:20

"Их ничего не спасет": Лукашенко угрожает Западу белорусскими самолетами с ядерным оружиемВидео

Новости Украины
Новости КиеваНовости ОдессыНовости ХарьковаНовости МариуполяНовости Николаева
Синоптик
Магнитная буряПрогноз погодыПогода на две неделиПогода на августПогода осень
Праздники
Яблочный СпасВыходные в сентябреМаковея 2022День Независимости
Персоны
Владимир ЗеленскийПутин новостиАрестович новостиВиталий КимМарк ФейгинОлег Жданов
Война в Украине
Когда закончится войнаПереговоры Украина Россия
Мода и красота
Женские стрижкиОкрашивание волосМодные прически
Гороскоп
Гороскоп на сегодняГороскоп на завтраГороскоп на неделюГороскоп тароГороскоп на август
©2002-2022, GLAVRED.INFO. ВСЕ ПРАВА ЗАЩИЩЕНЫ. Перепечатка, копирование или воспроизведение информации, содержащей ссылку на агенство УНИАН, в каком-либо виде запрещено. Использование материалов «Главред» разрешается при условии ссылки на «Главред». Для интернет-изданий обязательна прямая, открытая для поисковых систем, гиперссылка в первом абзаце на конкретный материал. Материалы с плашками «Реклама», «Новости компаний», «Актуально», «Точка зрения», «Официально» публикуются на коммерческих или партнерских началах. Точки зрения, выраженные в материалах в рубрике "Мнения", не всегда совпадают с мнением редакции.
O насРедакционная политикаПравила пользования сайтомПолитика конфиденциальностиРедакцияРеклама на сайтеМы в соцсетяхАрхив
Мы используем cookies
Принять