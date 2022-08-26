Отдали под суд: в Полтаве учительница лгала ученикам о зверствах "Азова" и поддерживала "Л/ДНР"

В Полтаве учительница лгала ученикам о зверствах "Азова" и поддерживала "Л/ДНР" / коллаж фото УНИАН

В Полтаве учительница биологии и химии на дистанционных уроках рассказывала школьникам, что группировки территористов "ЛНР" и "ДНР" нужно признать на официальном уровне, а бойцов полка Нацгвардии "Азов" обвиняла в выдуманных зверствах. О поступках учительницы сообщается в реестре судебных решений.

В частности, в документах отмечается, что учительница общеобразовательной школы I-III ступеней №4 во время проведения онлайн уроков для учащихся средних и старших классов, с 2021 по 2022 учебный год, через программу конференц-связи ZOOM, неоднократно распространяла материалы, в которых оправдывала вооруженную агрессию РФ против Украины.

Кроме того, она признавала правомерной оккупацию части территории Украины, а также прославляла армии РФ и боевиков "Л/ДНР".

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При этом имя преподавателя в документе не указывается. Также учительница принципиально вела занятия с детьми на русском языке, что является нарушением закона.

Учительница также обсуждала возможность разработки биологического оружия на территории Украины и осуждала деятельность полка "Азов", бойцы которого якобы пытали пленных, "засовывая пленным иголки под ногти".

После этих заявлений преподавателя уволили из школы в июле, ей запретили выезжать из города без ведома следователя. Но 22 августа судья Жовтневого райсуда Полтавы Владимир Бугрий отпустил ее под личное обязательство.

Педагогу грозит до пять лет ограничения свободы либо тюремного заключения с конфискацией имущества или без оного

Напомним, ранее в Ивано-Франковске городской суд признал виновной женщину, которая публично использовала символику коммунистического тоталитарного режима.

В течение трех лет женщина продолжала публиковать посты с разными текстами, цитатами лиц, занимавших руководящие должности в высших органах власти и управления СССР, в коммунистической партии СССР, организаторов "красного террора".

По словам судей, исправление этой женщины невозможно без изоляции от общества. Поэтому ее приговорили к пяти годам за решеткой.

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