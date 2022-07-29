"Популяризировала коммунизм": в Ивано-Франковске женщине дали 5 лет тюрьмы за посты во "ВКонтакте"

В Ивано-Франковске женщине дали 5 лет тюрьмы за посты во "ВКонтакте"/ коллаж УНИАН и "ВКонтакте"

В Ивано-Франковске городской суд признал виновной женщину, которая публично использовала символику коммунистического тоталитарного режима. Об этом стало известно из опубликованного приговора.

Известно, что обвиняемая родом из города Оренбург российской федерации, но имеет украинское гражданство. Поскольку соцсеть "ВКонтакте" в Украине заблокирована, женщина благодаря VPN-сервису все равно посещала ее, где и присоединилась к группе "Державная ведруссия - обновленный СССР". Вскоре стала администратором этой группы. В ее функции как редактора входило распространение, удаление, комментирование материала, приобщение участников. По состоянию на 20.03.2022 в группе имеются 652 пользователя, в том числе и жители Украины.

В течение трех лет женщина продолжала публиковать посты с разными текстами, цитатами лиц, занимавших руководящие должности в высших органах власти и управления СССР, в коммунистической партии СССР, организаторов "красного террора". Ее деятельность в соцсети стражи порядка разоблачили только весной 2022 года. С 25 марта она содержалась в следственном изоляторе без возможности освобождения под залог.

В судебном заседании обвиняемая свою вину признала полностью. По словам судей, исправление этой женщины невозможно без изоляции от общества. Поэтому ее приговорили к пяти годам за решеткой.

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Напомним, ранее представитель Международного волонтерского сообщества InformNapalm, боец ​​ВСУ Михаил Макарук заявил - на временно оккупированных территориях коллаборанты сдают ВСУ позиции российских военных.

"Они понимают, что им крышка, по этому информация поступает такими темпами, которые еще год назад казались нереальными. Сами дают нам информацию - только возьмите, а нам потом пусть зачтется. Такого наплыва информации я не помню за все восемь лет войны", - сказал он.

До того сообщалось о том, что временно оккупированном Херсоне местные партизаны передали новый пламенный "привет" херсонским коллаборантам. В пределах города они массово расклеили листовки с фотографиями пособников русских оккупантов со словами "Готовьтесь!".

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