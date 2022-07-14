"Понимают, что им крышка": коллаборанты сдают ВСУ позиции российских оккупантов

Коллаборанты сдают ВСУ позиции оккупантов / Фото УНИАН

На временно оккупированных территориях коллаборанты сдают ВСУ позиции российских военных. По количеству таких сообщений лидирует Донбасс. Об этом заявил представитель Международного волонтерского сообщества InformNapalm, боец ​​ВСУ Михаил Макарук в интервью Телеграфу.

Он добавил, что коллаборанты уже поняли, что "им крышка" и теперь надеются на "индульгенцию". Таким образом предатели пытаются заслужить прощение.

"Они понимают, что им крышка, по этому информация поступает такими темпами, которые еще год назад казались нереальными. Сами дают нам информацию - только возьмите, а нам потом пусть зачтется. Такого наплыва информации я не помню за все восемь лет войны", - сказал Михаил Макарук.

Он добавил, что хорошие результаты также показывают украинские военные, разведчики и агентура, работающие по тылам противника. Однако коллаборантов призывают не останавливаться и продолжать "сдавать" позиции оккупантов.

Читайте такжеПартизаны устроили "охоту" на коллаборантов и оккупантов, в армии РФ - массовое дезертирство – ISW

Как сообщал Главред, во временно оккупированном Херсоне местные партизаны передали новый пламенный "привет" херсонским коллаборантам. В пределах города они массово расклеили листовки с фотографиями пособников русских оккупантов со словами "Готовтесь!".

Ранее глава Николаевской ОВА Виталий Ким предупредил оккупантов, что от мощных ударов воинов ВСУ им спрятаться не удастся, и в Херсоне будет гореть еще больше складов с боеприпасами и вражеских командных пунктов.

Смотрите онлайн новости Донбасса

Другие новости: