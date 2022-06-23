Отец и сын вместе лупят по позициям оккупантов из "Гвоздики": один заряжает, другой - наводит

Отец и сын бок о бок воюют против РФ / Скриншот

На фронте бок о бок воюют отец Юрий и сын Александр в составе 61-й отдельной пехотной бригады. Они вместе обслуживают одну самоходную гаубицу 2С1 "Гвоздика" - один наводит гаубицу, другой заряжает. Об этом сообщает Украинский свидетель.

Отец и сын вместе пошли в военкомат в день, когда Россия осуществила полномасштабное вторжение - 24 февраля.

"Попросили об этом (воевать вместе - Главред) в военкомате. Для того, чтобы помогать и прикрывать спины друг другу", - сказал отец.

Отец и сын бок о бок воюют против РФ / Скриншот

Мать Александра проживает в оккупированном Крыму. Мужчины с ней связь не поддерживают. В семье мужчины ждут пополнения, его девочка ожидает двойняшек.

"Дышу ровно, говорю себе, что все будет хорошо", – говорит Александр.

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Ранее Главред рассказывал историю о погибшем пилоте Степане Тарабалке. Он потерял жизнь в воздушном бою с российскими оккупантами 13 марта в 29-летнем возрасте. Пилот отдал делу своей жизни 10 лет. После его гибели мама Степана начала заниматься волонтерством, а также работает над созданием центра оздоровления для военных и их семей.

Напомним, огромное количество украинцев встали на защиту родной земли от российских оккупантов. Ранее сообщалось, что на фронт вместе воевать пошли отец и сын Болотовы – оба Василии. Отцу 64 года.

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