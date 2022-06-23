УкрРус
Читать на украинском
  1. Главная
  3. Украина

Отец и сын вместе лупят по позициям оккупантов из "Гвоздики": один заряжает, другой - наводит

23 июня 2022, 11:20

Мужчины пошли в военкомат 24 февраля, когда началось полномасштабное вторжение в Украину.

отец и сын воюют против РФ
Отец и сын бок о бок воюют против РФ / Скриншот

На фронте бок о бок воюют отец Юрий и сын Александр в составе 61-й отдельной пехотной бригады. Они вместе обслуживают одну самоходную гаубицу 2С1 "Гвоздика" - один наводит гаубицу, другой заряжает. Об этом сообщает Украинский свидетель.

Отец и сын вместе пошли в военкомат в день, когда Россия осуществила полномасштабное вторжение - 24 февраля.

"Попросили об этом (воевать вместе - Главред) в военкомате. Для того, чтобы помогать и прикрывать спины друг другу", - сказал отец.

отец и сын воюют против РФ
Отец и сын бок о бок воюют против РФ / Скриншот

Мать Александра проживает в оккупированном Крыму. Мужчины с ней связь не поддерживают. В семье мужчины ждут пополнения, его девочка ожидает двойняшек.

"Дышу ровно, говорю себе, что все будет хорошо", – говорит Александр.

Читайте также"Штурмовали" военкомат 5 раз, родителям звонили уже с фронта: братья из Ровно погибли на войне

Ранее Главред рассказывал историю о погибшем пилоте Степане Тарабалке. Он потерял жизнь в воздушном бою с российскими оккупантами 13 марта в 29-летнем возрасте. Пилот отдал делу своей жизни 10 лет. После его гибели мама Степана начала заниматься волонтерством, а также работает над созданием центра оздоровления для военных и их семей.

Напомним, огромное количество украинцев встали на защиту родной земли от российских оккупантов. Ранее сообщалось, что на фронт вместе воевать пошли отец и сын Болотовы – оба Василии. Отцу 64 года.

Другие новости:

война в Украине российское вторжение
Реклама
Поддержите Главред

Последние новости

12:47

Всё равно хотят захватить всю Украину: Россия после захвата Донбасса снова двинется на Киев – Жданов

12:34

Сын директора Ровенской АЭС из-за замечания жестоко избил пожилую женщину: она умерла в больнице

12:19

Евросовет даст Украине статус страны-кандидата в ЕС - Шарль МишельВидео

12:18

Армия Украины будет крушить ПВО и артиллерию РФ на Змеином до освобождения острова – ГУРВидео

11:59

Бах - и нет полумиллиона долларов: ВСУ сожгли дорогую российскую техникуВидео

Реклама
11:34

Украину ждет очень сложная зима: тарифы не изменятся, но придется "экономить тепло" – министрВидео

11:20

Отец и сын вместе лупят по позициям оккупантов из "Гвоздики": один заряжает, другой - наводитВидео

11:13

Как правильно пасынковать помидоры для щедрого урожая

11:02

Умер бывший солист "Ласкового мая" Юрий ШатуновВидео

11:00

Украина рискует стать "вечным кандидатом", или Что даст статус будущего члена ЕСмнение

10:50

После победы - всем по пирожку: добрые люди построили печь бабушке, делавшей паски на руинах домаВидео

10:38

Украина с оружием Запада получит преимущество: войска РФ может ждать нокаут – американские генералыВидео

10:23

На Донбассе украинская авиация покрошила позиции оккупантов и укрепрайон

09:58

Ружья для Украины: в США полиция собрала груз оружия для украинцевВидео

09:50

Кремль до конца года "додавят" к перемирию - генерал Романенко

09:45

Оккупанты кинули все резервы на захват Северодонецка - ГайдайВидео

09:21

Армия Украины будет бить войска РФ в хвост и в гриву, если Запад быстро даст оружие – генерал ВСУВидео

09:18

Белый билет в военное время: кому он положен и как получить его в Украине

09:12

Как старая Европа рискует повторить самоубийственный маневр перед Второй Мировоймнение

08:46

"Мама, ты убила дракона?": красавица-воин ВСУ рассказала, как ее встретил сын после долгой разлукиВидео

Реклама
08:23

Россия в ближайшие дни может захватить Лисичанск – Институт изучения войныВидео

08:16

Гороскоп на сегодня 23 июня 2022 для всех: один из знаков зодиака станет везунчиком дняВидео

08:05

Украинские воины ликвидировали хвастуна-оккупанта, который кричал о победе России

07:24

Армия Украины нанесла новый удар по войскам РФ на Змеином и уничтожила Панцирь-С1 за 15 млн долларовВидео

07:04

Как понять, что мужчина разлюбил: 7 верных признаков

06:41

Войска РФ почти исчерпали ресурсы: Украина способна контрнаступать, нужно оружие – ДжонсонВидео

06:23

Способен ли Лукашенко вонзить нож в спину Путину и не пустить армию Беларуси на войну с Украиноймнение

05:20

Самый вкусный и очень полезный ужин за 20 минут: идеальный рецептВидео

04:51

Александр Пономарев показал редкое фото красавца-сына

04:50

40 гривен за доллар уже летом: украинцам раскрыли сценарий стремительной девальвацииВидео

04:21

Трус, ренегат и перебежчик: украинский комик Андрей Молочный оказался поклонником "русского мира"Видео

03:40

Ворвутся мощные грозы и завалит градом: синоптик предупредил об аномальной погоде в УкраинеВидео

03:20

Военный эксперт пояснил, кто вбрасывает в западные СМИ "зраду" о войне на ДонбассеВидео

02:58

Наел щеки и расплылся: в Сети появились новые фото оскандалившегося комика Нурлана СабуроваВидео

02:20

Украину разжарит до +35º: синоптик назвал сроки аномальной жарыВидео

02:09

27-летняя Мисс Бразилия внезапно скончалась от элементарной операции

02:02

К чему снится война: толкование известных сонников

01:31

Немецкий генерал назвал самые слабые места армии РФ

00:51

Анастасия Приходько представила новую композицию "Степом"

00:51

Приметы на 23 июня: что нельзя делать и как не попасть в бедуВидео

Реклама
00:50

52-летняя Дженнифер Лопес показала лицо без макияжа и фильтров

00:37

Тарас Тополя рассказал о смерти товарища

00:08

Брэд Питт появился в образе Офелии на обложке популярного глянца

22 июня, среда
23:54

Россияне массово сжигают тела своих военных после мощного удара ВСУ - разведкаВидео

23:41

Маша Ефросинина рассказала про конфликт со свекровью, который длится 20 лет

23:32

Василиса Фролова опубликовала первый пост с начала войны

23:23

"Выиграли Курскую дугу": Арестович заявил о стратегическом переломе в войнеВидео

23:11

РФ выдыхается: в Британии спрогнозировали сроки мощного контрудара ВСУВидео

22:51

"Лежит в луже мочи": Арестович спрогнозировал "страшный" конец ПутинаВидео

22:50

"Обійми мене" на иврите: Макаревич и другие артисты исполнили песню ВакарчукаВидео

O насРедакционная политикаПравила пользования сайтомПолитика конфиденциальностиРедакцияРеклама на сайтеМы в соцсетяхАрхив
©2002-2022, GLAVRED.INFO. ВСЕ ПРАВА ЗАЩИЩЕНЫ. Перепечатка, копирование или воспроизведение информации, содержащей ссылку на агенство УНИАН, в каком-либо виде запрещено. Использование материалов «Главред» разрешается при условии ссылки на «Главред». Для интернет-изданий обязательна прямая, открытая для поисковых систем, гиперссылка в первом абзаце на конкретный материал. Материалы с плашками «Реклама», «Новости компаний», «Актуально», «Точка зрения», «Официально» публикуются на коммерческих или партнерских началах. Точки зрения, выраженные в материалах в рубрике "Мнения", не всегда совпадают с мнением редакции.
Мы используем cookies
Принять