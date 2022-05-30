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"Ты решил Героем стать": мать погибшего пилота Тарабалки занялась волонтерством и пишет сыну стихи

30 мая 2022, 18:05

Стать пилотом было мечтой Степана. Он героически погиб, защищая Украину от российских оккупантов в небе.

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Мать погибшего пилота Тарабалки занялась волонтерством и написала сыну стих/ "Суспільне Карпати", Командование Воздушных сил ВСУ

Украинский пилот Степан Тарабалка погиб в воздушном бою с российскими оккупантами 13 марта – ему было 29 лет. Пилот отдал делу своей жизни 10 лет. После его гибели мама Степана начала заниматься волонтерством, а также работает над созданием центра оздоровления для военных и их семей.

После гибели сына Наталья посвятила ему стихотворение, которое начинается словами "Ти вирішив Героєм стати, а маму спитати?". О своем сыне и том, как переживала его потерю, мать рассказала журналистам "Суспільне Карпати".

Она отмечает, что Степан с детства Мерил стать пилотом. Сначала окончил Прикарпатский военно-спортивный лицей, после него – Харьковский национальный университет Воздушных сил.

В небе чувствовал себя, как дома

Парень был просто влюблен в небо, рассказывал матери, что там чувствует пространство, высоту, и чувствует себя, как дома.

"Я общалась с людьми теперь в части. Там говорят, что он настолько то всё подробно делал – подготовку к полетам, потом – разбор полетов. Он подробно пытался каждую мелочь разобрать", – рассказывает Наталья Тарабалка.

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"Суспільне Карпати"

После того, как началось полномасштабное вторжение РФ в Украину, мать с сыном общались редко – в основном из-за того, что он был занят. Для женщины больше всего запомнился разговор со Степаном через неделю после начала широкомасштабной войны – они поговорили по видеосвязи.

"Знаете, мне не надо было слов. И ему не надо было слов. Он просто посмотрел на меня, я посмотрела на него и в глазах увидела этот отблеск войны, этот ужас, который отражали его глаза. Я уже не спрашивала, ни как, ни что. Я понимала, насколько всё серьезно...", – вспоминает Наталья.

Погиб в воздушном бою с оккупантами

Пилот погиб во время воздушного боя с российскими захватчиками 13 марта. В СМИ его называли "Призраком Киева", однако затем Командование Воздушных сил ВСУ пояснило, что "Призрака Киева" как такового не существует – это собирательный образ пилотов 40 бригады тактической авиации Воздушных сил.

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"Суспільне Карпати"

Мать после гибели сына начала волонтерить

Наталья до сих пор не верит, что ее сына уже нет. Утешение своей потере она нашла в волонтерстве. Женщина собирает запросы от военных, а затем формирует для них помощь, заручившись поддержкой других местных жителей. На помощь защитникам Украины она отдает все выплаты из госбюджета, которые получает за смерть сына.

Она отмечает, что ее нынешняя деятельность дает ей силу жить дальше и чувствовать себя нужной.

"И если так сложилось, то хочется быть нужной для других детей, сыновей, родителей. Ты занимаешься теми вещами, которыми должен заниматься", – отмечает женщина.

Продолжать свою волонтерскую деятельность ее вдохновляет еще и то, что она нашла единомышленников.

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"Суспільне Карпати"

Наталия кроме того, что собирает и передает помощь военным, еще и занимается созданием центра оздоровления для военных и их семей на Коломыйщине. Она уже нашла помещение для центра и разрабатывает концепцию заведения.

  • Мать погибшего пилота Тарабалки занялась волонтерством и пишет сыну стихи
    Мать погибшего пилота Тарабалки занялась волонтерством и пишет сыну стихи "Суспільне Карпати"
  • Мать погибшего пилота Тарабалки занялась волонтерством и пишет сыну стихи
    Мать погибшего пилота Тарабалки занялась волонтерством и пишет сыну стихи "Суспільне Карпати"
  • Мать погибшего пилота Тарабалки занялась волонтерством и пишет сыну стихи
    Мать погибшего пилота Тарабалки занялась волонтерством и пишет сыну стихи "Суспільне Карпати"
  • Мать погибшего пилота Тарабалки занялась волонтерством и пишет сыну стихи
    Мать погибшего пилота Тарабалки занялась волонтерством и пишет сыну стихи "Суспільне Карпати"
  • Мать погибшего пилота Тарабалки занялась волонтерством и пишет сыну стихи
    Мать погибшего пилота Тарабалки занялась волонтерством и пишет сыну стихи "Суспільне Карпати"

Напомним, огромное количество украинцев встали на защиту родной земли от российских оккупантов. Ранее сообщалось, что на фронт вместе воевать пошли отец и сын Болотовы – оба Василии. Отцу 64 года.

Ранее мы рассказывали о 63-летнем жителе села на Харьковщине, которое более двух месяцев находилось в оккупации. Мужчина оказал сопротивление российским военным – он воровал их боеприпасы, документы, лишал возможности заправлять технику.

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война в Украине ВСУ вторжение России
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