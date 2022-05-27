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"Кто, если не мы?": отец и сын Василии поехали на Донбасс гнать российскую нечисть из Украины

27 мая 2022, 12:49

Василий-старший уже получил медаль Православной Церкви Украины "За жертвенность и любовь к Украине".

Отец и сын Василии поехали на Донбасс гнать российскую нечисть из Украины / facebook.com/moden.ua

Огромное количество украинцев встали на защиту родной земли от российских оккупантов.

Не исключением стали Василий Николаевич Болотов. 64 летний младший сержант Национальной гвардии служит на передовой возле Славянска, рассказал глава МВД Украины Денис Монастирский.

Он - ветеран МВД с выслугой 28 лет. Но служит он не один, а вместе с сыном, которого тоже зовут Василий. Сын – старший сержант патрульной роты того же батальона.

"Семья, Родина, свобода – вот самые большие ценности, посягательства на которые побуждает людей браться за оружие. Если бы мы с сыном не ушли, кум не ушел, сосед не ушел, и еще тысячи таких, как мы – оккупант, давно бы был в Киеве. Еще в начале полномасштабного вторжения это было для меня и сына жесткое мужское решение: "Кто, если не мы?!", - заявил Василий Николаевич.

Читайте такжеВо Львове спасли 15-летнюю харьковчанку, которая попала под обстрел фосфорными бомбамиИ это далеко не единичная история, говорит Монастирский.

"Находясь недавно возле Славянска, с гордостью вручил Василию Болотову – старшему медаль Православной Церкви Украины "За жертвенность и любовь к Украине". За то, что правильно воспитал своего сына, за то, что является примером молодого поколения бойцов", - заявил он.

Ранее мы рассказывали о 63-летнем жителе села на Харьковщине, которое более двух месяцев находилось в оккупации. Мужчина сопротивлялся российским военным - он воровал их боеприпасы, документы, лишал возможности заправлять технику.

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