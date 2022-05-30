ВСУ рассекают плацдарм оккупантов: эксперт раскрыл направление контрудара украинской армии

Военный эксперт назвал направление продвижения ВСУ / Макс Левин

На Херсонщине Вооруженные силы Украины перешли к успешной попытке контрнаступательных действий напротив Новой Каховки, заявил военный эксперт Олег Жданов.

"Это ГЭС и это второй мост через Днепр, обеспечивающий всю группировку российских войск, расположенную возле Кривого Рога и если нам удастся рассечь этот плацдарм на правом берегу пополам. Тогда мы сможем и Херсон атаковать с двух направлений с Севера и вдоль Днепра, а криворожская группировка может вообще оказаться в окружении", — отметил он в эфире Единого марафона в слоте ТСН.

Эксперт пояснил, что оборонительные укрепления РФ у Херсона нет смысла атаковать "в лоб", их лучше обойти с флангов, ведь рашисты не смогут быстро переоборудовать свои линии обороны.

Он говорит, что для ВСУ решающее значение будет иметь огневое преимущество: в случае поступления артиллерии и бронетехники по ленд-лизу наступательные действия могут проходить успешно с меньшими потерями.

Угроза окружения на Донбассе

Военный эксперт предупредил, что в треугольнике Славянск, Северодоноцк, Светлодарская дуга – остановлено продвижение врага, по некоторым направлениям даже отодвинули, но враг пытается возобновить наступление без учета потерь.

"Пытаются окружить в направление Лисичанска и Северодонецка. Угроза остается, пока мы их не отожмем с флангов", — отмечает эксперт.

Вероятность нового наступления РФ на Киев

Вероятность наступления РФ на Сумы, Киев, Харьков, Чернигов Жданов оценивает как незначительную, потому что россиянам просто уже не с чем.

Единственное, что остается опасным по направлениям из Беларуси, это "Искандеры", которые будто бы были куплены. Ведь ими могут наноситься удары по западным областям Украины, говорит эксперт. А вот разговоры о наступательных действиях из Приднестровья вообще можно забывать, ситуация там нормализуется, говорит эксперт.

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Ранее сообщалось о том, что бойцы Вооруженных сил Украины на юге Украины, на Херсонском и Запорожском направлениях, смогли продвинуться вперед в среднем на 8-10 км.

Как сообщил советник министра внутренних дел Вадим Денисенко в эфире национального телемарафона, об успешных действиях защитников Украины стало известно вечером в воскресенье, 29 мая.

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