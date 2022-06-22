Заполняла журналы в школе: на Херсонщине после обстрелов войск РФ погибла молодая учительница

Учительница Дарья Голик из поселка Белозерка Херсонской области 21 мая погибла от осколка снаряда военных РФ / Facebook Дарьи Голик

В Херсонской области во время обстрела войсками России погибла молодая учительница Дарья Голик. Девушке было 32 года. Осколок кассетной бомбы вражеских военных подразделений попал в школу, где она находилась на тот момент и заполняла школьные журналы. Педагог была добрым и отзывчивым человеком. Любила детей и свою работу. Постоянно училась чему-то новому.

Учительница погибла от осколка снаряда РФ

В материале Obozrevatel рассказали, что 32-летняя учительница английского языка лицея №3 поселка Белозерка в Херсонской области погибла 21 мая. Российские войска под вечер начали обстрел из Урагана. Девушка в тот момент находилась в школе и заполняла школьные журналы.

"Ее убила кассетная бомба. Осколок прилетел в школу, где она была. Она погибла", - сказала одна из знакомых Дарьи.

В свой последний день учительница, вспоминают ее знакомые, пребывала в хорошем настроении, смеялась. У нее было множество планов на жизнь. Девушка была доброй и отзывчивой. Любила детей и жизнь.

"Она была очень добрая, отзывчивая. Она преподавала английский и зарубежную литературу. Очень любила детей, ученики тоже ее любили. Даша очень любила жизнь. Трудно поверить, что ее больше нет", - говорит знакомая педагога.

Учительница Дарья Голик погибла / Facebook Дарьи Голик

Дарья была очень красивой, умной и отзывчивой. Своей семьи у учительницы не было. Она была единственной дочерью у своей матери.

"Она была очень красивой, умной, успешной, отзывчивой. Своей семьи у нее не было, и она была единственной дочерью у своей мамы", - сказала еще одна подруга Дарьи Голик.

Дарья заполняла школьные журналы, когда прилетел вражеский снаряд / Facebook Дарьи Голик

Мама Дарьи очень тяжело переживает потерю дочери.

Дистанционное обучение не любила

В школе, где работала Дарья, рассказали, что ее очень любили ученики и ждали на уроках. Учительница очень не любила удаленные занятия, для нее было важно чувствовать энергетику и настроения детей.

"Для нее было важно видеть детей на расстоянии вытянутой руки, чувствовать их настроение и энергетику", - пишут на странице школы в Сети.

Учительница очень любила своих учеников, дети ждали ее уроков / Facebook Дарьи Голик

Дарья постоянно чему-то училась

Судя по фотографиям Дарьи Голик в социальных сетях, девушка постоянно чему-то училась, принимала участие в общественных организациях. Была членом бизнес-ассоциации Мы-херсонцы, состояла в клубе английского языка.

Девушка часто выезжала на природу, делала фотографии у моря, которое она очень любила.

Дарья очень любила море / Facebook Дарьи Голик

21 мая, в тот же день, в Белозерке во время обстрела погибла еще и пожилая женщина. Врачи не успели довезти пострадавшую до больницы, она умерла в машине скорой помощи. Кроме того, ранения получили отец и дочь-подросток.

Согласно данным Херсонской областной прокуратуры, в Белозерке ранения получили 5 человек. Открыто уголовное производство по части 1,2 статьи 438 Уголовного кодекса Украины – Нарушение законов и обычаев войны.

Главред сообщал: советник руководителя Офиса президента Алексей Арестович 21 июня заявил, что армия Украины находится уже в 15 километрах от оккупированного Херсона. Украинские военные пробили оборону захватчиков и уже видят город в бинокль. Появились серьезные основания для деоккупации Херсона в будущем.

Также Арестович сказал, что ВСУ закрепились в поселке Киселевка на подступах к захваченному Херсону.

"Уже Киселевка за нами считается. Это весьма существенное продвижение, начиная от Посад-Покровского и Мирного", - подчеркнул внештатный советник главы ОП.

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