"Отец русского нацизма": у Зеленского жестко ответили Путину на поздравление с 9 мая

Владимир Путин / Фото УНИАН

Советник главы Офиса президента Михаил Подоляк прокомментировал заявление президента РФ Владимира Путина, в котором он поздравил украинский народ с Днем победы.

Как подчеркнул он в своем Telegram, Украина должна провести психотерапию для россиян в ответ на "поздравительное послание" Путина.

Советник главы ОП подчеркнул, что Россия и ее политическая элита демонстрируют феномен объемной коллективной помешанности на пропагандистских мифах, впадая в состояние бессмысленной болтовни и публичного бреда.

Он также отметил, что в последние дни сразу несколько представителей политической элиты сделали людоедские заявления от "завершения спецоперации до выхода на границы Польши", угроз уничтожения Европы ядерным оружием до предложений "убить 2 млн украинцев".

При этом советник главы ОП уверен, что вершиной цинизма стало сегодняшнее "поздравительное послание" Путина, которого Подоляк назвал "отцом современного русского нацизма".

"Поэтому считаю, что у Украины теперь есть важная психиатрическая миссия - провести убедительный принудительный сеанс массовой психотерапии для россиян. Что-то вроде того, что в старину называли экзорцизмом, изгнанием дьявола", - добавил Подоляк.

Напомним, президент Украины Владимир Зеленский по случаю Дня памяти и примирения, посвященного погибшим во Второй мировой войне, заявил, что в Украине устроили кровавую реконструкцию нацизма.

"Фанатичное подражание этому режиму. Его идеи, действия, слова и символы. Маниакальное – до деталей – воспроизведение его зверств и "алиби", которые якобы придают злу священную цель. Повторение его преступлений и даже попытки превзойти "учителя" и сдвинуть его с пьедестала величайшего зла в истории человечества. Установить новый мировой рекорд по ксенофобии, ненависти, расизму и количеству жертв, к которому они могут привести", - сказал глава государства.

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