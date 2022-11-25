Отравили целую роту водкой: россияне расстреляли почти 30 ромов - разведка

Водка, оккупанты / ua.depositphotos.com и Еспресо

Российские оккупанты расстреляли на оккупированной территории 28 ромов за то, что отравили рот водкой.

Об этом рассказал российский военный жене в телефонном разговоре, который перехватила военная разведка.

В перехваченном разговоре оккупант рассказывал о беззаконии, происходящем на оккупированных Россией территориях.

"Знаешь, какой здесь беспредел в городах происходит? Военная полиция недавно цыган расстреляла, 28 человек, к стенке их приставила и расстреляла за то, что они дали водку нашим военным и отравили их, всю роту", — рассказывает захватчик.

Оккупант добавляет, что в роте 96 человек было, а теперь меньше полусотни осталось.

Ранее мы рассказывали, что в киевской области в Бородянке местный дедушка "угостил" кадыровцев отравленной брынзой. Как рассказал пенсионер, он приготовил брынзу на крысином яде.

Также сообщалось, что местные жители Изюмского района Харьковской области "угостили" россиян отравленными пирожками. В результате двое оккупантов погибли сразу, еще 28 попали в реанимацию. Еще около 500 военнослужащих 3 мотострелковой дивизии РФ находились в больницах в результате тяжелого отравления алкоголем неизвестного происхождения.

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