УкрРус
Читать на украинском
  1. Главная
  3. Украина

"Отрицательное наступление": бегство армии РФ на Харьковщине высмеяли в Сети

10 сентября 2022, 18:30

В Сети с юмором отреагировали на последние события на фронте.

ВСУ осовободили Купянск
Бойцы ВСУ осовобождают Харьковщину / Фото Facebook

Подразделения Вооруженных сил Украины продолжают стремительное наступление на нескольких направлениях.

По данным Генштаба, за последние дни ВСУ освободили или взяли под контроль более 30 населенных пунктов, которые были временно захвачены российскими оккупантами в Харьковской области, в том числе и город Балаклея.

Кроме того, 10 сентября, глава Луганской областной военной администрации Сергей Гайдай сообщил, что военнослужащие Вооруженных сил Украины уже находятся на окраине оккупированного россиянами Лисичанска.

Видео дня

На этом фоне в минобороны РФ заявили о том, что бегство армии РФ с территории Харьковщины якобы является "плановым" и осуществляется "перегруппировка".

В Сети с юмором отреагировали на последние события на фронте. Опубликовано множество мемов на тему бегства армии РФ на Харьковщине.

  • Бегство армии РФ
    Бегство армии РФ Facebook/gonimemes
  • Бегство армии РФ
    Бегство армии РФ Facebook/gonimemes
  • Бегство армии РФ
    Бегство армии РФ Facebook/gonimemes
  • Бегство армии РФ
    Бегство армии РФ Facebook/gonimemes
  • Бегство армии РФ
    Бегство армии РФ Facebook/gonimemes
  • Бегство армии РФ
    Бегство армии РФ Facebook/gonimemes
  • Бегство армии РФ
    Бегство армии РФ Facebook/gonimemes
  • Бегство армии РФ
    Бегство армии РФ Соцсети
  • Бегство армии РФ
    Бегство армии РФ Соцсети

Наступление ВСУ на Харьковщине

Напомним, Силы обороны Украины окружили оккупационные войска России в Балаклее Харьковской области. В городе проходили бои. Трасса на Купянск под огневым контролем ВСУ. Ситуация для оккупантов сложная.

Российские оккупанты спецподразделений СОБР, которые находились в городской черте Балаклеи, уже не выходят на связь.

Накануне советник Офиса президента Алексей Арестович сказал, что в одном из городов на Харьковщине произошли неблагоприятные для российских оккупантов события.

Над группировкой врага на Изюмском направлении теперь нависла серьезная угроза. Армия Украины получила возможность наносить удары в Изюме, Купянске и на Донецком направлении.

Читайте еще:

Харьковская область война России и Украины
Реклама
Поддержите Главред

Последние новости

19:05

ВСУ "отжали" Изюм: десантники показали кадры из освобожденного города

18:50

Может ли Путин заставить Лукашенко атаковать Украину: Резников оценил вероятность сценарияВидео

18:30

"Отрицательное наступление": бегство армии РФ на Харьковщине высмеяли в СетиФотоВидео

18:16

Соседов публично "вывалил" диагноз Софии Ротару

18:15

Полягут от своего же оружия: ВСУ показали "трофеи", которые забыли россияне, убегая с позицийВидео

Реклама
17:52

"Перегруппировка" и "отвлекающие маневры": в РФ опозорились оправданием бегства с ХарьковщиныВидео

17:33

Вооруженные силы Украины вышли на окраины Лисичанска, люди видят военных - ГайдайВидео

17:27

У Зеленского назвали ключевое направление контрнаступления ВСУВидео

17:25

Королева сказала Чарльзу, когда он должен передать трон Уильяму

17:05

Гороскоп на завтра 11 сентября 2022: Львам – важная встреча, Весам – ссора, Козерогам – поездкаВидео

16:55

Новый "улов" ВСУ: в плен попали подполковник и капитан-танкист армии РФВидео

16:39

"Воюем, как умеем": оккупанты подтвердили, что войска РФ бегут с Харьковской областиВидео

15:59

В Украине построят трехуровневую систему ПВО/ПРО: Резников подвел итоги Рамштайна-5Видео

15:44

Когда полезнее пить кофе – до или после еды

15:15

"Надо остановиться": эксперт дал тревожный прогноз по контрнаступлению ВСУВидео

14:52

7 женских имен, которые говорят о склочном и тяжелом характере дамы

14:33

Прорвали оборону РФ: на Херсонщине ВСУ освободили новые территорииВидео

14:29

Возврат Крыма Украине и расширение НАТО: Подоляк назвал главные "цели" России в войнеВидео

14:00

Минус 400 оккупантов и 100 единиц техники: ВСУ устроили мощную "бавовну" в оккупированной Кременной

13:56

Инфраструктуру в Крыму есть кому уничтожать: Подоляк рассказал о смене настроений на полуостровеВидео

Реклама
13:22

Армия Украины приближается к освобождению Изюма - бойцы ВСУВидео

13:21

"Воевать осталось недолго": Резников заявил, что еще несколько побед – и россияне будут убегать

12:52

Как будет выглядеть первая темнокожая Русалочка: Disney показал тизер

12:47

Чарльза III провозгласили британским королемВидео

12:39

Террорист Гиркин заговорил о поражении войск РФ на Харьковщине

12:32

Освобождение Купянска – сильный удар для РФ, ВСУ застали врага врасплох – разведка БританииВидео

12:07

Усекновение главы Иоанна Предтечи: сильные молитвы Иоанну Крестителю о благополучии

12:01

Стивен Кинг обрадовался успехам ВСУ и восхищенно выругался

11:50

Чтобы освободить всю Украину, нужно поставить в четыре раза больше вооружений - генералВидео

11:50

Провозглашение нового короля Великобритании: смотреть онлайнВидео

11:45

Путин будет отстранен от власти, а Россию ждет распад с парадом суверенитетов – РезниковВидео

11:20

Как отстирать чернила с одежды: 10 способов, которые спасут ваши вещи даже от старых пятен

11:00

Ракеты, вертолеты, беспилотники: ВСУ за 3 дня уничтожили техники оккупантов на 150 млн долларов

10:59

Семейная драма: Принц Чарльз запретил везти Меган Маркл к умирающей Королеве

10:58

Гороскоп на сегодня, 10 сентября 2022: Львам – опасность, Стрельцам – деньги, Рыбам – разочарованиеВидео

10:44

ВСУ зашли в Купянск и установили флаг Украины - советница главы Харьковского облсоветаВидео

10:28

Война в Украине перешла в новую стадию: Жданов объяснил, что будет дальшеВидео

10:24

Офицер-эксперт назвал новые направления, где ВСУ могут пойти в контрнаступление

10:15

Придумала оригинальный способ: Анджелина Джоли специально развалила брак Питта и Энистон

10:04

С днем рождения, подруга – искренние поздравления, красивые открытки и картинки близкому человеку

Реклама
09:56

Местные радостно встречали арбузами: в Сети сообщили об освобождении важного села под Херсоном

09:49

ВСУ освободили 2500 квадратных км на Харьковщине и могут окружить Изюм - ISWВидео

09:20

Должны быть готовы воевать: Резников жестко высказался о разрешении на выезд мужчинам за границу

09:12

Армия РФ проигрывает на поле боя в Украине, поэтому Путин шантажирует Европу газом - БлинкенВидео

09:01

Просто ли снять квартиру сегодня: что на самом деле происходит с рынком аренды в Украине

08:58

Отползайте, россияне, домой: вы смогли, вы это сделалимнение

08:35

"Эти новости на голову упадут": Арестович заинтриговал загадочной военной помощью от ЗападаВидео

08:29

На Юге ВСУ за сутки уничтожили склад боеприпасов, паромную переправу и 9 танков врага

07:41

Генерал ВСУ спрогнозировал, готов ли Путин применить по Украине ядерное оружиеВидео

06:36

Изюм готовится к жесту доброй волимнение

Новости Украины
Новости КиеваНовости ХарьковаНовости МариуполяНовости НиколаеваНовости Одессы
Поздравления
С днем рождения дочериС днем рождения женщинеС днем рождения мужчинеС днем рождения сына
Мода и красота
Женские стрижкиОкрашивание волосМодные прически
Персоны
Арестович новостиВиталий КимМарк ФейгинОлег ЖдановВладимир ЗеленскийПутин новости
Гороскоп
Гороскоп на завтраГороскоп на неделюГороскоп тароНоволуние в сентябреГороскоп на сентябрь
Синоптик
Прогноз погодыПогода на две неделиПогода на августПогода осеньМагнитная буря
Праздники
Выходные в сентябреКалендарь 2023Православный календарь 2023Пасха 2023Троица 2023
Война в Украине
Когда закончится войнаПереговоры Украина Россия
©2002-2022, GLAVRED.INFO. ВСЕ ПРАВА ЗАЩИЩЕНЫ. Перепечатка, копирование или воспроизведение информации, содержащей ссылку на агенство УНИАН, в каком-либо виде запрещено. Использование материалов «Главред» разрешается при условии ссылки на «Главред». Для интернет-изданий обязательна прямая, открытая для поисковых систем, гиперссылка в первом абзаце на конкретный материал. Материалы с плашками «Реклама», «Новости компаний», «Актуально», «Точка зрения», «Официально» публикуются на коммерческих или партнерских началах. Точки зрения, выраженные в материалах в рубрике "Мнения", не всегда совпадают с мнением редакции.
O насРедакционная политикаПравила пользования сайтомПолитика конфиденциальностиРедакцияРеклама на сайтеМы в соцсетяхАрхив
Мы используем cookies
Принять