"Отрицательное наступление": бегство армии РФ на Харьковщине высмеяли в Сети

Бойцы ВСУ осовобождают Харьковщину / Фото Facebook

Подразделения Вооруженных сил Украины продолжают стремительное наступление на нескольких направлениях.

По данным Генштаба, за последние дни ВСУ освободили или взяли под контроль более 30 населенных пунктов, которые были временно захвачены российскими оккупантами в Харьковской области, в том числе и город Балаклея.

Кроме того, 10 сентября, глава Луганской областной военной администрации Сергей Гайдай сообщил, что военнослужащие Вооруженных сил Украины уже находятся на окраине оккупированного россиянами Лисичанска.

Видео дня

На этом фоне в минобороны РФ заявили о том, что бегство армии РФ с территории Харьковщины якобы является "плановым" и осуществляется "перегруппировка".

В Сети с юмором отреагировали на последние события на фронте. Опубликовано множество мемов на тему бегства армии РФ на Харьковщине.

Наступление ВСУ на Харьковщине

Напомним, Силы обороны Украины окружили оккупационные войска России в Балаклее Харьковской области. В городе проходили бои. Трасса на Купянск под огневым контролем ВСУ. Ситуация для оккупантов сложная.

Российские оккупанты спецподразделений СОБР, которые находились в городской черте Балаклеи, уже не выходят на связь.

Накануне советник Офиса президента Алексей Арестович сказал, что в одном из городов на Харьковщине произошли неблагоприятные для российских оккупантов события.

Над группировкой врага на Изюмском направлении теперь нависла серьезная угроза. Армия Украины получила возможность наносить удары в Изюме, Купянске и на Донецком направлении.

Читайте еще: