Падают ногами вверх и ждут пули от ВСУ: украинцы рассказали о глупости оккупантов в Херсоне

Украинские воины рассказали о новой глупости оккупантов в Херсоне / ua.depositphotos.com

Русские оккупанты во временно захваченном ими Херсоне очень деморализованы и постоянно придумывают способы обоснованного возвращения в Россию ‒ один глупее другого. Об этом рассказал Владислав Назаров ‒ официальный спикер Оперативного командования "Юг".

"Выбитые с укрепленных позиций оккупанты не спешат создавать новые рубежи обороны. Они роют не окопы, а углубления до полуметра, укладываются у них на спину, поднимают ноги, и ждут легкого ранения. Напуганы потерями руководящего и рядового состава, растеряны отсутствием перспектив, пытаются эвакуироваться из Херсона ранеными", —сказал он.

Читайте также"3 миллиона – это за ранение": родные оккупантов считают, сколько им заплатят за смерть еще живых военных

Напомним, ранее была информация о том, что армия оккупантов понесла громадные потери на Юге в после контратаки украинской армии. Соответственно, русские агрессоры вынуждены были отступить и им пришлось занять оборону на очень невыгодных рубежах в районе села Костромка.

Кроме того, стало известно, что в тылу оккупантов на Херсонщине украинцы подстерегли в засаду и уничтожили российский КамАЗ-Тайфун, в котором было полно русских.

Другие новости:

Смотрите онлайн новости Херсона