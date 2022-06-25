Падают ногами вверх и ждут пули от ВСУ: украинцы рассказали о глупости оккупантов в Херсоне

Как говорит Владислав Назаров, спикер ОК "ЮГ" украинской армии, оккупанты очень напуганы потерями руководящего и рядового состава. Почему и делают глупости.
Русские оккупанты во временно захваченном ими Херсоне очень деморализованы и постоянно придумывают способы обоснованного возвращения в Россию ‒ один глупее другого. Об этом рассказал Владислав Назаров ‒ официальный спикер Оперативного командования "Юг".
"Выбитые с укрепленных позиций оккупанты не спешат создавать новые рубежи обороны. Они роют не окопы, а углубления до полуметра, укладываются у них на спину, поднимают ноги, и ждут легкого ранения. Напуганы потерями руководящего и рядового состава, растеряны отсутствием перспектив, пытаются эвакуироваться из Херсона ранеными", —сказал он.
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Напомним, ранее была информация о том, что армия оккупантов понесла громадные потери на Юге в после контратаки украинской армии. Соответственно, русские агрессоры вынуждены были отступить и им пришлось занять оборону на очень невыгодных рубежах в районе села Костромка.
Кроме того, стало известно, что в тылу оккупантов на Херсонщине украинцы подстерегли в засаду и уничтожили российский КамАЗ-Тайфун, в котором было полно русских.
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