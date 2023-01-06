ПЦУ проведет богослужение в Лавре: религиовед предупредила о подготовке провокаций УПЦ МП

Монахи Киево-Печерской лавры могут попытаться противостоять рождественской службе ПЦУ, не исключает Людмила Филиппович.

ПЦУ проведет богослужения в Киево-Печерской Лавре / Фото УНИАН

Национальный заповедник "Киево-Печерская Лавра" разрешил Православной церкви Украины (ПЦУ) провести Богослужение по случаю Рождества Христова (7 января) в Успенском соборе.

"Во второй половине дня 5 января 2023 года поступило обращение от Управления Киевской Митрополии ПЦУ о проведении богослужений в Успенском соборе 7 января 2023 года. Рассмотрев обращение и учитывая разрешение Министерства культуры и информационной политики, заповедником было предоставлено разрешение на проведение богослужений 7 января 2023 года в Успенском соборе и заключено соответствующее соглашение", — говорится в сообщении пресс-службы Заповедника.

УПЦ МП может готовить провокации

Религиовед Людмила Филиппович в интервью Радио NV выразила мнение, что монахи Киево-Печерской лавры могут попытаться противостоять рождественской службе Православной церкви Украины в Успенском соборе Лавры.

Она напомнила, что УПЦ МП "никогда не отличались высоким уровнем правосознания" и предположила, что ее сторонники "будут отстаивать, как они считают, свои попранные права".

"А опасность сопротивления есть, потому что на территории Лавры 220 монахов. Представьте себе, я не знаю, в военных измерениях это батальон, два батальона или сколько их, там есть, ясно, что могут по всякому противостоять. Они не запретят, но будут мешать проведению этого действа. Многое будет зависеть от количества тех людей, которые придут на это богослужение, верующих ПЦУ или симпатиков этой церкви, потому что наше общество не сплошь религиозно. …Не хотелось бы, чтобы такой светлый праздник, как Рождество Христово, был омрачен событиями противостояния, доказывания правоты или неправоты друг друга с помощью оружия или криков, толчеи", — добавила Филиппович.

Ранее Совет национальной безопасности и обороны поручил Кабинету министров предложить Верховной Раде запретить деятельность Украинской православной церкви Московского патриархата в Украине, а также инициировал проверку законности пребывания УПЦ МП в Киево-Печерской Лавре.

2 декабря заместитель главы Управления внешних церковных связей УПЦ ПЦУ Евстратий Заря заявил, что Свято-Успенскую Киево-Печерскую Лавру официально зарегистрировали как монастырь в составе Православной церкви Украины.

Ранее Служба безопасности Украины во время обысков в Киево-Печерской Лавре и других помещениях Украинской Православной церкви нашла миллионы наличных денег, пророссийскую литературу и сомнительных граждан РФ. В пресс-службе СБУ 15 ноября заявили, что по факту прославления в Лавре "русского мира" возбуждено уголовное производство.

Другие новости по теме: