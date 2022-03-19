Пентагон назвал количество ракет, выпущенных РФ по Украине

Обломки сбитой ракеты упали на Виноградаре / Фото facebook.com/MNS.GOV.UA

Российские войска запустили по Украине более 1080 ракет. Об этом сообщает Министерство обороны США со ссылкой на разведку, пишет CNN.

Читайте такжеПутин просчитался - Россия потеряла важный мировой статус - энергетический аналитикПо словам высокопоставленного представителя Пентагона, ракетные удары, нанесенные в западных областях Украины. В частности, в районе международного аэропорта "Львов" удары были точными. В то же время чиновник не имел дополнительной информации о том, откуда они наносятся по западной части Украины и сколько ущерба они нанесли на данный момент.

Напомним, ранее появилось видео, как ВСУ освобождают населенные пункты.

Читайте также: