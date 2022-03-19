Пентагон назвал количество ракет, выпущенных РФ по Украине

В США заявили, что у РФ до сих пор нет преимущества в украинском небе.
Российские войска запустили по Украине более 1080 ракет. Об этом сообщает Министерство обороны США со ссылкой на разведку, пишет CNN.
Читайте такжеПутин просчитался - Россия потеряла важный мировой статус - энергетический аналитикПо словам высокопоставленного представителя Пентагона, ракетные удары, нанесенные в западных областях Украины. В частности, в районе международного аэропорта "Львов" удары были точными. В то же время чиновник не имел дополнительной информации о том, откуда они наносятся по западной части Украины и сколько ущерба они нанесли на данный момент.
Напомним, ранее появилось видео, как ВСУ освобождают населенные пункты.
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Автор: Ульяна Полищук