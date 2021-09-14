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Перелом ключицы и ушиб: в Киеве в магазине Эпицентр на ребенка рухнул шкаф

14 сентября 2021, 14:28
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По словам мамы ребенка, у ребенка перелом ключицы и огромная гематома на лбу.

Эпицентр
Эпицентр попал в скандал / пресс-служба

В Киеве в одном из магазинов сети Эпицентр, расположенном на проспекте Степана Бандеры, 11А, на ребенка упал пустой шкаф. В результате инцидента врачи диагностировали у мальчика перелом ключицы.

Как сообщила на своей странице в социальной сети Facebook мама ребенка Людмила Похил, шкаф не был закреплен и находился рядом с детскими товарами.

"Пришли мы за детским товаром. Креслом-мешком. Чтобы веселее было ребенку жить. Теперь будем "веселиться" 21 день в гипсе с переломом ключицы. И с гематомой на голове. Потому что на ребенка упал пустой шкаф. Он стоял как раз рядом с детскими креслами-мешками в виде лисичек и пингвинов. Естественно, не прикрученный", – написала Похил.

В пресс-службе Эпицентр сообщили, что по факту происшествия начато служебное расследование.

"Компания Эпицентр очень сожалеет о ситуации, сложившейся в нашем ТЦ на проспекте Степана Бандеры, 11А в Киеве и приносит искренние извинения пострадавшему мальчику и его семье. Безопасность покупателей всегда в приоритете работы компании. Мы уже начали служебное расследование, чтобы разобраться в причинах и виновниках этого события", – заявили в пресс-службе, передает Обозреватель.

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В Эпицентре добавили, что провели в ТЦ проверку относительно надежности и безопасности закрепления стеллажей и расположения товаров.

  • Ребенок получил перелом ключицы
    Ребенок получил перелом ключицы Людмила Похил
  • Ребенок получил перелом ключицы
    Ребенок получил перелом ключицы Людмила Похил
  • Ребенок получил перелом ключицы
    Ребенок получил перелом ключицы Людмила Похил
  • Ребенок получил перелом ключицы
    Ребенок получил перелом ключицы Людмила Похил
  • Ребенок получил перелом ключицы
    Ребенок получил перелом ключицы Людмила Похил

"Семье пострадавшего ребенка будут компенсированы все медицинские расходы, а в случае необходимости предоставлена ​​дополнительная помощь от компании", – резюмировали в пресс-службе.

Как ранее писал Главред, в Киеве в развлекательном центре стекло из витрины разбилось о ребенка. От удара у 4-летнего мальчика перелом ноги и ушибы, кроме того — многочисленные царапины и порезы от осколков.

viber
эпицентр
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