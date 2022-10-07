Петля на шею, черный пакет в руки: в Сети мемами "поздравили" Путина с 70-летием

В условиях кровавой российской агрессии украинцы желают Владимиру Путину скорой смерти.
Российский диктатор Владимир Путин празднует свой день рождения. 7 октября Путину исполняется 70 лет.
В то время, как в РФ патриарх Кирилл призвал всех молиться за здоровье Путина в его день рождения, в Украине предупредили о том, что в день рождения президента России Владимира Путина российские войска могут устроить массированные атаки по гражданским объектам.
Людей просят не пренебрегать сигналами воздушной тревоги и собственной безопасностью.
Отметим, что в соцсетях украинцы по-своему поздравили Путина с 70-летним юбилеем.
В условиях кровавой российской агрессии украинцы желают Путину скорой смерти и публикуют множество мемов на эту тему.
Ранее сообщалось о том, что дочь президента РФ Екатерина Тихонова рассматривается как вероятный преемник Владимира Путина.
В России рассматривают вариант сословной, династической смены элит.
Напомним, ранее военный эксперт Олег Жданов заявил о том, что президент РФ Владимир Путин живёт в ожидании большой победы России над Украиной, после которой он надеется проводить переговоры и диктовать условия прекращения огня.
Путин прекрасно понимает, что у России войска, по сути, больше нет, и ему нужна будет передышка, чтобы собрать новую армию.
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