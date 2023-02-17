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По какой причине в Украине активно выдают повестки: объяснение Данилова

17 февраля 2023, 09:45
Секретарь СНБО Алексей Данилов пояснил, почему в последнее время активизировалась выдача повесток военнообязанным в общественных местах.
Данилов, повестка
Почему в Украине активно выдают повестки: объяснение секретаря СНБО / коллаж фото УП и УНИАН

В Украине с начала 2023 года заметно активизировалась выдача повесток военнообязанными людям сотрудниками территориальных центров комплектации в общественных местах. Однако, это автоматически не означает, сказал секретарь Совета национальной безопасности и обороны Алексей Данилов в интервью "ВВС-Украина", что всех, кто получит повестки, немедленно отправят на фронт.

Чиновник уточнил ‒ повестки обязывают мужчин явиться в центры комплектации (для того, чтобы встать на учет либо обновить личную информацию в архивах).

Данилов говорит, что это необходимо для того, чтобы сформировать резерв и иметь данные о военнообязанных.

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"Чтобы понимать, что в случае необходимости, что на них государство может рассчитывать. Все ли они должны идти на фронт? Нет. На фронт будут идти подготовленные, на фронт будут идти те, которые будут оснащены, обучены", – сказал он.

Кроме того, Данилов отметил, что ажиотаж вокруг мобилизации является информационной спецоперацией, которая играет на руку Кремлю и его пропаганде.

Мобилизация в Украине

Президент Владимир Зеленский 25 февраля подписал указ о всеобщей военной мобилизации на территории Украины в связи с полномасштабным военным вторжением страны-агрессора Российской Федерации.

Призывают в ряды Вооруженных сил Украины мужчин от 18 до 60 лет. В первую очередь тех, у кого есть боевой опыт.

Мобилизацию в Украине продлили до 21 ноября. За документ, который внес в Раду президент Зеленский, проголосовали 288 нардепов.

8 ноября 2022 года президент Владимир Зеленский внес в Раду два проекта утверждения указа главы государства о продлении военного положения и мобилизации в Украине на 90 дней.

Позднее законопроекты №№ 8189 и 8190 зарегистрированы в украинском парламенте.

7 февраля этого года в Украине Верховная Рада продлила на 90 дней мобилизацию и военное положение.

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повестка Алексей Данилов война России и Украины
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