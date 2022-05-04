По всей России десятками поджигают военкоматы - Арестович

Алексей Арестович / коллаж фото Kasparov, УНИАН

По всей России неизвестные личности начали поджигать здания военных комиссариатов. Об этом заявил советник руководителя Офиса президента Алексей Арестович в эфире на канале российского правозащитника Марка Фейгина в YouTube.

"Ты знаешь, что военкоматы сейчас горят по всей РФ. Реально уже десятки случаев", – сказал он.

По словам Арестовича, неизвестные оставляют на подожженных зданиях военкоматов букву "Л". Она означает, что работает некая организация "Легион России".

Советник руководителя ОП заверил, что у него есть многочисленные доказательства таких эпизодов – дескать, ему присылают такие фотоснимки из РФ.

"И везде ставят букву "Л" красиво. Мне шлют десятки фото из России, где эта буква "Л". Легион заработал", – добавил АрестовиЧитайте также"Бомжи с автоматами и наемнички всякие": Арестович раскрыл сценарий нового наступления России

Напомним, ранее Арестович говори о том, что россияне уже в ближайшие дни может объявить захват Донбасса и частично юга своей победой в войне против Украины.

По его словам, политические цели России в войне против Украины не меняются.

"Я так думаю, они согласились, что победой в этой войне можно будет считать выход на административные границы Донецкой, Луганской и Херсонской областей, частично, возможно, и Запорожской", - отметил Арестович.

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