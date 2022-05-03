"Я думаю, они согласились": Арестович назвал 3 области, захватив которые, Путин объявит о победе

Арестович назвал 3 области, захватив которые, Путин объявит о победе / Скриншот Офис президента

Российская Федерация уже в ближайшие дни может объявить захват Донбасса и частично юга своей победой в войне против Украины.

Советник главы Офиса президента Алексей Арестович заявил, что Москва намерена фактически аннексировать эти территории, пишет "РБК Украина".

По его словам, политические цели России в войне против Украины не меняются.

"Я так думаю, они согласились, что победой в этой войне можно будет считать выход на административные границы Донецкой, Луганской и Херсонской областей, частично, возможно, и Запорожской", - отметил Арестович.

Читайте такжеКоридор затмений 2022: астролог предсказала дату победы Украины над РФ под аплодисменты всего мираОн подчеркнул, что это может означать провозглашения какой-то "Таврической губернии" и фактическую аннексию территорий с российским рублем, выплатами из российского бюджета, обучением в школах, местными администрациями и т.д.

Ранее Арестович заявлял, что вскоре войска российских оккупантов уже не смогут идти в наступление и будут вынуждены перейти к обороне. Эта фаза может наступить уже до 9 мая.

В таком случае у президента страны-агрессора Владимира Путина не будет, о каких военных успехах в Украине объявить российскому народу на День победы.

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