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Побил молотком: под Днепром мужчину жестоко наказали за зверское убийство

23 сентября 2021, 21:37

Мужчина во время ссоры нанес приятелю смертельный удар молотком.

молоток, суд
Мужчина убил молотком приятеля / pixabay

В Днепропетровской области к пожизненному заключению приговорили мужчину, который молотком до смерти забил своего приятеля.

Как сообщают в прокуратуре Днепропетровской области, происшествие случилось еще в 2018 году в поселке Широкое Верхнеднепровского района.

Там ранее неоднократно судимый гражданин вместе со своим приятелем и сожительницей устроили ужин. В какой-то момент между ними разгорелся конфликт, который впоследствии перерос в драку.

Гражданин не справился со своими эмоциями, взял молоток и нанес им множественные удары по голове и телу приятелю. В результате чего потерпевший скончался.

"Приговором Заводского районного суда Днепродзержинска 53-летнего гражданин признан виновным в совершении преступления, предусмотренного ч. 2 ст. 115 ("Умышленное убийство") УК Украины. Суд поддержал позицию Желтоводской окружной прокуратуры и назначил ему максимальную меру наказания — пожизненное лишение свободы", — рассказали в пресс-службе прокуратуры области.

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Отмечается, что свою вину злоумышленник не признал.

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Напомним, утром 20 июля правоохранители в Луцке задержали 62-летнего мужчины. Полицию вызвали соседи, которым человек рассказал, что с помощью топора убил свою бывшую жену и 22-летнюю дочь.

Мужчина ранее привлекался к уголовной ответственности. В мае суд ему присудил 850 гривен штрафа за избиение жены и дочери и отпустил домой.

21 июля Луцкий горрайонный суд избрал подозреваемому в убийстве мужчине меру пресечения - 60 суток под стражей без права залога.

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