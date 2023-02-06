Под Бахмутом 'вагнеровцы' жестоко топором убили своего командира

Наемники российской частной военной компании "Вагнера" (которую возглавляет "повар Путина" Евгений Пригожин) избавились от своего командира −попросту убив его ударами топора. Соответствующее видео опубликовал на своей Twitter-странице общественник Сергей Стерненко.
Он говорит, что происшествие было заснято с беспилотника бойцами взвода специального назначения "Сенека" в окрестностях Бахмута, что на Донетчине.
На кадрах записи видно, что "вагнеровцы" оттащили своего раненого командира в близлежащий сарай. А затем, судя по всему, зарубили его топором.
"Допускаю, вагнеровцы убили своего командира из-за постоянной агрессии от командования относительно рядовых. Было уже много историй о расстрелах и пытках внутри ЧВК "Вагнер"", — написал Стерненко.
Осторожно, видео не рекомендуется к просмотру лицам, моложе 18 лет
Потери среди "вагнеровцев"
Как известно, главарь "ЧВК Вагнера" Евгений Пригожин вербует в российских тюрьмах "новобранцев", которых отправляют на войну в Украину.
При этом потери на войне среди "вагнеровцев" колоссальные. Большинство ликвидируют на линии фронта.
До того Британская разведка в своем отчете за 3 февраля сообщила, что темпы вербовки "зэков" в частную военную компанию "Вагнера" сильно снизились. Пик вербовки приходился на лето и осень 2022 года, а сейчас этот процесс значительно медленнее.
В Минобороны Великобритании предполагают, что это связано с конфликтом Пригожина и Минобороны РФ.
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