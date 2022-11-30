Под Мелитополем прогремели мощные взрывы в клубе с мобилизованными росиянами

Под Мелитополем прогремел взрыв / Коллаж фото УНИАН, из открытых источников

Ночью 30 ноября в поселке Мирный недалеко от временно оккупированного Мелитополя прогремели взрывы в месте расположения мобилизованных российских оккупантов.

Взрывы раздались около часа ночи, в самом Мелитополе жители слышали отзвуки прилётов, в городе содрогались дома, сообщает Telegram-канал Риа Мелитополь.

По предварительным данным, взрывов было несколько – очевидцы сообщают о двух-трех. Кроме того, о нескольких взрывах сообщили жители Семёновки, Константиновки и Мирного. Местные рассказывают, что взрывы были настолько мощными, что у них дрожали дома, открывались двери и звенели стекла в окнах.

"Бавовну" мелитопольцы слышали около 1:18. Взрывов было несколько - чаще всего очевидцы сообщают о двух-трех. "Дискотека" происходила где-то далеко за городом: до Мелитополя доходили только отзвуки прилётов. В самом Мелитополе тряслась земля - об этом пишут многие горожане", - говорится в сообщении.

Позже стало известно, что "бавовна" произошла в поселке Мирный в 30 км от Мелитополя в местном клубе, в котором гауляйтер Юрий Радьков расселил прибывших мобилизированных россиян. Количество ликвидированных оккупантов уточняется.

Как сообщал Главред, российские оккупанты в Мелитополе в Запорожской области усилили издевательства над местными жителями из-за неудач на фронте. Россияне бесятся из-за отсутствия побед и вымещают свою злость на гражданских.

Как рассказал мэр города Иван Федоров, о различных случаях пыток и издевательств ему рассказали местные жители, которые были в плену у россиян и которым потом удалось выехать с оккупированных территорий.

15 ноября стало известно, что во временно оккупированном Мелитополе на Запорожье взорвали коллаборанта Дмитрия Трухина. Его забрали в больницу в сверхтяжелом состоянии.

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