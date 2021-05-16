Под Одессой преподаватель колледжа влип в скандал, назвав украинский "псячим языком"

В учебном заведении не намерены терпеть оскорбительные высказывания преподавателя.
В Черноморске Одесской области преподаватель спецдисциплин морского специализированного колледжа Одесского национального морского университета Александр Макаренко оскорбил украинский язык, назвав его "псячим".
В ходе обсуждения в соцсетях новых правил государственного языка в Украине, Макаренко назвал украинский языком оккупантов и фашистов, пишут Факты.
"Я не разумею вашу псячу мову, пышіть калі ласка па-беларусску альбо па-русску. Я ня мовлю ўкраінскай мовой і паперы пышу па-руску, хоць ведаю яе. Для мяне гэта ваша ўкраінская мова — мова окупантаў та фашыстаў", - цитирует издание слова преподавателя.
На вопиющий случай уже отреагировали в колледже, где работает оскандалившийся преподаватель.
По словам заместителя директора по образовательной работе колледжа Натальи Федоровой, в учебном заведении не намерены терпеть подобные высказывания преподавателя.
"Руководство колледжа не будет относиться терпимо к таким высказываниям. Неприемлемо, что преподаватель нашего учреждения публично делает такие высказывания. Мы побеседуем с детьми в тех группах, где он преподает, и выясним, пропагандирует ли учитель ненависть к государственному языку на своих уроках", — пообещала замдиректора.
В свою очередь, активисты обратились к уполномоченному по защите государственного языка (языковому омбудсмену) и на правительственную "горячую линию".
Читайте такжеЯзыковой омбудсмен пожаловался на вуз, где открыли туалет на 8 марта
Языковые скандалы в Украине:
- В Украине периодически возникают языковые скандалы. В частности, в Одессе в магазине верхней одежды покупатель назвала украинский язык "говяжьим".
- В Киеве возник конфликт из-за того, что в салоне для животных принципиально не предоставляют услуги украиноязычным клиентам.
- В Харькове во время сессии областного совета депутат от Европейской солидарности Александр Дорошенко отказался перейти на государственный язык и выступал на русском.
- В Днепре учительница обозвала русскоязычных детей "врагами государства".
- В ВСУ также разгорелся скандал из-за русского языка.