Под Одессой преподаватель колледжа влип в скандал, назвав украинский "псячим языком"

В Черноморске вспыхнул языковой скандал / it3.online

В Черноморске Одесской области преподаватель спецдисциплин морского специализированного колледжа Одесского национального морского университета Александр Макаренко оскорбил украинский язык, назвав его "псячим".

В ходе обсуждения в соцсетях новых правил государственного языка в Украине, Макаренко назвал украинский языком оккупантов и фашистов, пишут Факты.

"Я не разумею вашу псячу мову, пышіть калі ласка па-беларусску альбо па-русску. Я ня мовлю ўкраінскай мовой і паперы пышу па-руску, хоць ведаю яе. Для мяне гэта ваша ўкраінская мова — мова окупантаў та фашыстаў", - цитирует издание слова преподавателя.

Александр Макаренко / Фейсбук А.Макаренко

На вопиющий случай уже отреагировали в колледже, где работает оскандалившийся преподаватель.

По словам заместителя директора по образовательной работе колледжа Натальи Федоровой, в учебном заведении не намерены терпеть подобные высказывания преподавателя.

"Руководство колледжа не будет относиться терпимо к таким высказываниям. Неприемлемо, что преподаватель нашего учреждения публично делает такие высказывания. Мы побеседуем с детьми в тех группах, где он преподает, и выясним, пропагандирует ли учитель ненависть к государственному языку на своих уроках", — пообещала замдиректора.

В свою очередь, активисты обратились к уполномоченному по защите государственного языка (языковому омбудсмену) и на правительственную "горячую линию".

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