Подоляк пояснил, почему страшилки Кремля о холодной зиме оказались "пшиком"

Газовые страшилки Кремля оказались пшиком - Подоляк / Коллаж Офис президента, Reuters

Громкие страшилки страны-агрессора о холодной зиме оказались всего лишь "пшиком", ведь по состоянию на начало сентября газовые хранилища Европы уже почти полностью заполнены "голубым топливом", сообщил в Twitter советник главы Офиса президента Михаил Подоляк.

"Сентябрь только начался, а газовые хранилища Европы заполнены почти до отказа. В очередной раз оказалось, что русские страшилки про "холодную зиму" являются пшиком. Как и план газового шантажа Европы и принуждения к сдаче. Все же идет по плану, да? Видимо план такой: свободная Украина и энергонезависимый ЕС", - пишет Подоляк.

Отопительный сезон в Украине

Министр развития общин и территорий Алексей Чернышев ранее заявлял, что отопительный сезон в Украине стартует после 15 октября. Дата будет зависеть от погодных условий. Тарифы на тепло повышаться не будут – стоимость кубометра составит 7, 42 грн.

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Верховная Рада 29 июля "заморозила" тарифы на газ, тепло и горячую воду в Украине на период войны и 6 месяцев после окончания боевых действий. Льготную цену обеспечат путем привлечения дополнительных 125 миллиардов гривен.

Министр развития, общин и территорий Алексей Чернышов говорил, что Украину ждет очень сложная зима. Стандартная температура воздуха в жилище украинцев должна составить 18-20 градусов тепла, и не ниже 16 градусов.

Также глава Нафтогаза Юрий Витренко сообщил о том, что в нынешнем году Украину ждет самая холодная зима за последние десятилетия.

По словам чиновника, температура в помещениях будет установлена на уровне 17-18°C, что примерно на четыре градуса ниже нормы.

Юрий Витренко посоветовал людям запастись одеялами и теплой одеждой на случай, если температура на улице резко снизится до -10С.

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