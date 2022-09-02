УкрРус
  1. Главная
  3. Украина

Подоляк пояснил, почему страшилки Кремля о холодной зиме оказались "пшиком"

2 сентября 2022, 18:31

По словам советника главы ОП, на начало сентября газовые хранилища ЕС почти полностью заполнены.

Подоляк Путин
Газовые страшилки Кремля оказались пшиком - Подоляк / Коллаж Офис президента, Reuters

Громкие страшилки страны-агрессора о холодной зиме оказались всего лишь "пшиком", ведь по состоянию на начало сентября газовые хранилища Европы уже почти полностью заполнены "голубым топливом", сообщил в Twitter советник главы Офиса президента Михаил Подоляк.

"Сентябрь только начался, а газовые хранилища Европы заполнены почти до отказа. В очередной раз оказалось, что русские страшилки про "холодную зиму" являются пшиком. Как и план газового шантажа Европы и принуждения к сдаче. Все же идет по плану, да? Видимо план такой: свободная Украина и энергонезависимый ЕС", - пишет Подоляк.

Отопительный сезон в Украине

Министр развития общин и территорий Алексей Чернышев ранее заявлял, что отопительный сезон в Украине стартует после 15 октября. Дата будет зависеть от погодных условий. Тарифы на тепло повышаться не будут – стоимость кубометра составит 7, 42 грн.

Видео дня

Верховная Рада 29 июля "заморозила" тарифы на газ, тепло и горячую воду в Украине на период войны и 6 месяцев после окончания боевых действий. Льготную цену обеспечат путем привлечения дополнительных 125 миллиардов гривен.

Министр развития, общин и территорий Алексей Чернышов говорил, что Украину ждет очень сложная зима. Стандартная температура воздуха в жилище украинцев должна составить 18-20 градусов тепла, и не ниже 16 градусов.

Также глава Нафтогаза Юрий Витренко сообщил о том, что в нынешнем году Украину ждет самая холодная зима за последние десятилетия.

По словам чиновника, температура в помещениях будет установлена на уровне 17-18°C, что примерно на четыре градуса ниже нормы.

Юрий Витренко посоветовал людям запастись одеялами и теплой одеждой на случай, если температура на улице резко снизится до -10С.

Читайте также:

война в Украине газ Михаил Подоляк Офис президента
Реклама
Поддержите Главред

Последние новости

18:31

Подоляк пояснил, почему страшилки Кремля о холодной зиме оказались "пшиком"

18:24

Тодоренко требует миллионы за авторство детских книг от писательницы, которые "написала сама"

18:03

Фантазер-вояка: Шойгу похвастался уже четвертым мнимым "захватом" поселка Пески на Донбассе

18:00

Список возглавили дочери Путина: Украина ввела жесткие санкции против РоссииВидео

17:27

Православный календарь 2023: важные праздники, посты и поминальные дни

Реклама
17:20

Сдавали оккупантам координаты ВСУ и пароли блокпостов: в Харькове задержали мужчину и женщинуФотоВидео

17:12

Получить сразу шесть пенсий авансом: в Пенсионном объяснили, кто из украинцев имеет право

17:00

"Я должна быть сильной": Лобода поделилась новостями

16:42

ВСУ разгромили паромную переправу оккупантов на Херсонщине: логистика армии РФ нарушенаВидео

16:39

Запасаемся крупой на зиму: цены на гречку в Украине рухнулиВидео

16:28

Когда день нефтяника 2022 в Украине: поздравления в прозе и стихах, открытки и картинки

16:16

Как покраситься осенью 2022: 4 главных оттенка, которые подойдут буквально всем

16:16

Приметы на 3 сентября: какие 3 вещи нужно сделать, чтобы привлечь удачуВидео

16:15

Украинка-девушка ДиКаприо откровенно рассказала о себе и своей семье

16:01

Не переусердствуйте: сколько чашек кофе в день может убить человека

15:54

Выходные в сентябре 2022 в Украине: сколько будем отдыхать

15:53

Самое полезное варенье на зиму для каждого: вкусный и простой рецептВидео

15:18

"Кол оф дьюти отдыхает": Гиркин рассказал, как воюет "армия ДНР"

15:16

ВСУ расширят контрнаступление на Юге, чтобы перехватить инициативу до зимы – ВВСВидео

15:03

"Окурков" будет больше: эксперт рассказал, что ждет Крым в случае возвращения Херсона Украине

Реклама
14:58

Мир позволил Путину шантажировать себя ядерной угрозой, так как не дал жесткого ответа - ПодолякВидео

14:47

Сын Бритни Спирз обвинил мать в проблемах с психикой

14:45

"Если бы не украинцы паршивые": россиянка устроила истерику, потому что ВСУ ликвидировали ее брата и дядюВидео

14:30

12-летняя девочка забеременела от врага, а поп УПЦ МП требовал оставить ребенка - капеллан ВСУВидео

14:07

В Германии требуют разобрать Северный поток-2: "он был направлен на изоляцию Украины"Видео

13:47

ВСУ уничтожили сепаратистку из Донецка по прозвищу "Мультик"Видео

13:37

76% россиян поддерживают войну с Украиной – опрос

13:36

"Только не говорите Андрею": жена Беднякова объявила о пополнении в семье

13:34

Предала мужа и страну: жена бойца ВСУ "сливала" оккупантам данные об украинских позицияхВидео

13:20

"Прямой капитуляции России не будет": экс-депутат Госдумы РФ назвал причинуВидео

13:14

"Я вижу конец войны": Кислица анонсировал поражение РФ в УкраинеВидео

13:06

"Ухо пленному отрезали": идентифицирован оккупант, который издевался над украинцами на ХарьковщинеВидео

13:00

Гороскоп на завтра 3 сентября 2022: Ракам – испытания, Козерогам – враги, Рыбам – деньгиВидео

12:53

Не поддерживает: Камалия рассказала, что Киркоров думает о войнеВидео

12:42

Чуть лифчик не разорвало: молодая жена Цекало показала грудь вблизи

12:39

Большие колонны техники РФ движутся из Крыма и Мариуполя: куда направляютсяВидео

12:30

Беларусь проведет репетицию "захвата Украины" - ЖдановВидео

12:06

"Может наделать беды": военный эксперт рассказал, куда Россия бросит 3 армейский корпус

11:54

Ракета влетела в казарму российских захватчиков в Херсоне: в здании были ФСБшники - СтерненкоВидео

11:49

"Специально добиваются, чтобы их гнали в РФ": в Латвии задержали россиян, которые на улице пели "Катюшу"Видео

Реклама
11:42

Шольц заявил, что будет и дальше поддерживать общение с Путиным - DelfiВидео

11:30

Хотят устроить диверсию в Украине: вагнеровцы дали белорусским наемникам форму ВСУ - СМИВидео

11:09

Идеальная чистота за копейки: как сделать бомбочки для чистки унитаза

10:53

Аналитики ISW раскрыли планы Путина на осень и зиму в войне против УкраиныВидео

10:39

"После 15 числа воевать не будут": российские офицеры и контрактники планируют сложить оружие - ГУРВидео

10:24

Военный эксперт рассказал, как скоро Украина сможет освободить Херсон

10:24

"Идиоты": скандальный комик Сабуров пожаловался на украинцевВидео

10:09

"Моя любимая Алла Борисовна": Николаев вспомнил, как ходил в гости к Пугачевой

10:00

"Не война, а спецоперация": на Полтавщине священник УПЦ МП довел до слез мать защитника Украины

09:58

Что добавить в тесто, чтобы оно быстро не черствело и как сделать выпечку более мягкой

Новости Украины
Новости КиеваНовости ХарьковаНовости МариуполяНовости НиколаеваНовости Одессы
Война в Украине
Когда закончится войнаПереговоры Украина Россия
Мода и красота
Женские стрижкиОкрашивание волосМодные прически
Персоны
Путин новостиАрестович новостиВиталий КимМарк ФейгинОлег ЖдановВладимир Зеленский
Гороскоп
Гороскоп на сегодняГороскоп на завтраГороскоп на неделюГороскоп тароГороскоп на август
Синоптик
Прогноз погодыПогода на две неделиПогода на августПогода осеньМагнитная буря
Праздники
Выходные в сентябреМаковея 2022День НезависимостиЯблочный Спас
©2002-2022, GLAVRED.INFO. ВСЕ ПРАВА ЗАЩИЩЕНЫ. Перепечатка, копирование или воспроизведение информации, содержащей ссылку на агенство УНИАН, в каком-либо виде запрещено. Использование материалов «Главред» разрешается при условии ссылки на «Главред». Для интернет-изданий обязательна прямая, открытая для поисковых систем, гиперссылка в первом абзаце на конкретный материал. Материалы с плашками «Реклама», «Новости компаний», «Актуально», «Точка зрения», «Официально» публикуются на коммерческих или партнерских началах. Точки зрения, выраженные в материалах в рубрике "Мнения", не всегда совпадают с мнением редакции.
O насРедакционная политикаПравила пользования сайтомПолитика конфиденциальностиРедакцияРеклама на сайтеМы в соцсетяхАрхив
Мы используем cookies
Принять