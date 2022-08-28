Украину ждет самая холодная зима: в Нафтогазе поведали, как не замерзнуть

Украинцев ждет самая холодная зима - Витренко / УНИАН

В нынешнем году Украину ждет самая холодная зима за последние десятилетия, сообщил глава Нафтогаза Юрий Витренко в интервью изданию The Guardian.

По словам чиновника, температура в помещениях будет установлена на уровне 17-18°C, что примерно на четыре градуса ниже нормы.

Юрий Витренко посоветовал людям запастись одеялами и теплой одеждой на случай, если температура на улице резко снизится до -10С.

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"Влиять на ситуацию будет угроза уничтожения Россией нашей газовой инфраструктуры, а также сокращение поставок газа в Европу", - сказал Витренко.

Отопительный сезон в Украине

Министр развития общин и территорий Алексей Чернышев ранее заявлял, что отопительный сезон в Украине стартует после 15 октября. Дата будет зависеть от погодных условий. Тарифы на тепло повышаться не будут – стоимость кубометра составит 7, 42 грн.

Верховная Рада 29 июля "заморозила" тарифы на газ, тепло и горячую воду в Украине на период войны и 6 месяцев после окончания боевых действий. Льготную цену обеспечат путем привлечения дополнительных 125 миллиардов гривен.

Министр развития, общин и территорий Алексей Чернышов говорил, что Украину ждет очень сложная зима. Стандартная температура воздуха в жилище украинцев должна составить 18-20 градусов тепла, и не ниже 16 градусов.

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