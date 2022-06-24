Подорвали склад боеприпасов и 30 бронемашин: украинские самолеты мощно ударили по врагу

Украинские штурмовики и бомбардировщики нанесли мощные авиационные удары по оккупационным войскам и центрам логистики оккупантов, сообщает командование ВС ВСУ.
Украинские самолеты-штурмовики модели "Су-25" и самолеты-бомбардировщики модели "Су-24м" мощно ударили по расположению войск оккупантов и их центрам логистики. Соответствующее сообщение было опубликовано представителями командования Воздушных сил ВСУ на своей странице Facebook.
"На северо-восточном направлении ударные группы поразили склад боеприпасов, тридцать боевых бронированных машин врага, живую силу, а также пункт ремонта и восстановления боевой техники", ‒ рассказали украинские офицеры.
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Напомним, ранее ВСУ ударили ракетами из самолетов Су-25 по позициям российских оккупантов. Отличилась 299 бригада тактической авиации Сухопутных войск Украины.
Кадры успешно удара удалось заснять с беспилотника. На видео видно, как пролетают сразу несколько самолетов и запускают ракеты. На месте их попаданий видны столбы дыма.
Позднее в оперативном командовании "Юг" сообщили - на Южном направлении произошло воздушное сражение между самолетами ВСУ и оккупантов.
"Истребитель противника ударил двумя управляемыми ракетами "воздух-воздух" по паре наших самолетов. Штурмовик и истребитель виртуозно уклонились от удара. Потерь нет", - говорилось в сообщении.
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