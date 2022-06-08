Украинские самолеты Су-25 нанесли феерический удар по позициям врага / скриншот с видео

ВСУ ударили ракетами из самолетов Су-25 по позициям российских оккупантов. Отличилась 299 бригада тактической авиации.

Видео обнародовали в среду, 8 июня, на странице Сухопутных войск Украины в Facebook.

Кадры успешно удара удалось заснять с беспилотника. На видео видно, как пролетают сразу несколько самолетов и запускают ракеты. На месте их попаданий видны столбы дыма.

Напомним, ранее под Харьковом украинскими военными был ликвидирован наемник ЧВК "Вагнер" из Бурятии Владимир Анданов, известный под позывным "Ваха".

На Донбассе он воевал против ВСУ в роте спецназа НВФ "Ольхон". В 2017 году он вернулся в Бурятию. В 2022 году Анданов принял участие в так называемой "спецоперации" РФ. Есть информация, что, предположительно, Ваху ликвидировал снайпер ВСУ.

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