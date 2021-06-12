Поехал сразу после школы на заработки: в Чехии нашли мертвым в реке 19-летнего украинца

Тело украинца нашли в Чехии / Obozrevatel

19-летнего жителя села Малая Уголька Закарпатской области Петра Майора нашли мертвым в Чехии.

О его пропаже стало известно еще 1 июня. Как сообщает Obozrevatel, тело парня обнаружили в реке Влтава в Праге.

"Пошел к неизвестной девушке, после чего с ним связь оборвалась и в свой дом он не вернулся", — рассказали в Facebook-сообществе "Из дома домой".

Через неделю тело юноши вблизи дебаркадера с плавучим рестораном Матильда заметили прохожие, которые вызвали полицию. Родственники Петра в версию о самоубийстве не верят. Предполагают, что парня избили.

"Я разговаривал с родными парня. Они говорят, что на лице были следы побоев. Что с ним случилось, сейчас можно только догадываться", — рассказывает односельчанин Петра Александр.

По его словам, украинец поехал на заработки в Чехию сразу после школы, работал на стройке.

"У него есть еще брат и младшая сестра. Отец умер лет семь назад, он долго болел. Чтобы свести концы с концами, они собирали ягоды и грибы в лесу, потом их продавали. Теперь сыновья ездят на заработки", — говорит мужчина.

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Семья очень тяжело переживает смерть 19-летнего Петра. По словам Марии, которая знала парня, в Чехии он работал на стройках, куда отправился сразу же после окончания учебы в школе.

"Парень работящий, хороший. Сейчас всеми бумагами в Чехии занимается его брат, а мама здесь", — рассказывает знакомая юноши Мария.

В чешской полиции сообщили, что окончательную причину смерти Петра покажет вскрытие.

Ранее в итальянской провинции Пиза в доме, расположенном возле коммуны Кастельфранко-ди-Сотто, нашли тело 29-летней украинки из Одессы Кристины Новак.