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Погибло 70 человек, в том числе офицеры ФСБ: в Макеевке ВСУ взорвали командный пункт русских

17 августа 2022, 09:37

Бойцы ВСУ ударили из HIMARS по командному пункту россиян в Макеевке Донецкой области. В результате поражения погибли офицеры вооруженных сил России и ФСБ.

ВСУ, взрыв
В Макеевке ВСУ взорвали командный пункт русских / Фото УНИАН

В середине августа ВСУ очень успешно обстреляли командный пункт армии российских оккупантов в городе Макеевка (Донецкая область). Об этом сообщает 24 канал со ссылкой на свои источники в украинских спецслужбах,

В результате удара ВСУ погибли командиры многих подразделений и офицеры российской спецслужбы ФСБ.

По всей вероятности, командный пункт оккупантов, в котором произошел взрыв, был передислоцирован из Донецка из-за получения Украиной дальнобойных систем залпового огня американского производства.

Как говорят украинские офицеры, вероятно, именно в таком КП находилось руководство, которое отвечало за наступление армии агрессоров на Авдеевку и Пески.

Есть сведения, что общие потери путинских вояк после удара ВСУ составляют примерно 70 человек. Подтверждено 15 погибших, однако ясно, что эта цифра может быть больше.

Среди погибших есть представители высшего офицерского состава оккупационной армии, которые "задвухсотились" вместе с личной охраной.

Кроме того, на "концерт кобзона" отправились полковник и два майора ФСБ.

Напомним, ранее сообщалось о том, что Вооруженные силы Украины нанесли несколько результативных ударов по позициям и складам российских оккупантов в Луганской области.

Как сообщил советник главы Офиса президента Алексей Арестович, в результате защитники Украины поразили технику и боекомплекты армии РФ.

Также Главред сообщал - украинские защитники мощно влупили по российским оккупантам в Скадовске на Херсонщине. Еще - пылали три вражеских склада на юге Украины.

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Автор: Егор Бунин
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