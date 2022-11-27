Погибшие, раненые, повсюду дым: патрульные показали видео первых минут после атаки на Киев 23 ноября

Последствия обстрела Киева 23 ноября/ ГСЧС Украины

Один из экипажей украинских патрульных первым оказался на месте ракетного удара оккупантов по Киеву 23 ноября. Полицейские сразу бросились помогать пострадавшим.

В полиции обнародовали видео первых минут после взрыва, которое записала нагрудная камера одного из патрульных. Соответствующий ролик был обнародован на странице в Facebook первого заместителя начальника Департамента патрульной полиции Алексея Билошицкого.

"Инспекторы батальона ТОР Андрей Буценко, Владимир Шишков и Виталий Бондарев двигались на свой квадрат патрулирования. Как вдруг, в нескольких десятках метров от них произошел мощный взрыв", – отмечает Белошицкий.

Патрульные сразу бросились к месту взрыва. Так как на дороге из-за взрыва образовалась пробка, они побежали на место происшествия пешком.

Полицейские сразу начали оказывать домедицинскую помощь пострадавшим. Одному из мужчин, у которого была ранена нога, патрульный наложил турникет.

Далее полицейские обеспечивали беспрепятственный проезд оперативного транспорта, охрану места происшествия и помощь в эвакуации пострадавших.

"Готовьтесь к различным сценариям вероломства врага. Свет, вода, тепло, инфраструктура, темнота на улицах – мы всё это преодолеем вместе и выстоим. Вместе. Это всё временное. А воля и свобода – вечны. Помним это и стоим", – добавил Белошицкий.

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Ракетные атаки России

Напомним, 23 ноября Россия осуществила массированную ракетную атаку на Украину. На Днепропетровщине, Киевщине, Полтавщине сработала ПВО, в Киеве, Киевской и Винницкой области были "прилеты".

Заместитель руководителя Офиса президента Украины Кирилл Тимошенко заявил, что после массированной российской атаки на украинскую инфраструктуру, что привело к полному исчезновению электроэнергии в большей части областей страны, 16 регионов вновь были запитаны по состоянию на утро четверга, 24 ноября.

27 ноября премьер-министр Дмитрий Шмыгаль сообщил, что в Украине уже удалось стабилизировать работу энергосистемы, которая была серьезно повреждена из-за ракетных атак страны-агрессора России. Однако дефицит электричества еще остается, сейчас он находится на уровне 20%.

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