Полковник спрогнозировал, на кого повесят крушение Ан-26 под Харьковом

Виновных в авиакатастрофе "назначат", полагает экс-нардеп.
Полковник армии, бывший нардеп Владимир Шевченко спрогнозировал, что крушение Ан-26 в Чугуеве (находится под Харьковом) повесят на членов экипажа.
Виновным в крушении самолета "назначат" того, кто погиб, рассказал эксперт в комментарии Гордону.
По словам собеседника, гибель борта произошла не просто из-за отказа двигателя или ошибки пилота, а вследствие системных кадровых ошибок.
"Пока идет расследование, нам ничего внятного не говорят. Думаю, они и не станут искать истину, а виноватым назначат того, кто погиб. Это лучший выход во все времена (и при СССР тоже так было): зачем тревожить людей на земле, пусть будет виноват погибший…", – сказал собеседник.
- Напомним, вечером 25 сентября под Харьковом разбился военно-транспортный самолет Ан-26, на борту которого находились семь членов экипажа и 20 курсантов Харьковского национального университета Воздушных Сил им. Ивана Кожедуба. В авиакатастрофе выжил только один курсант.
- Позже стало известно, что у борта были проблемы с левым двигателем.
- Вице-премьер, глава комиссии Кабинета министров по расследованию обстоятельств крушения самолета Олег Уруский уже сообщил первые результаты расследования причин авиакатастрофы.
- Чиновник поделился, что левый двигатель Ан-26 барахлил из-за того, что отказал один из блоков его системы управления.
Автор: Екатерина Присяжнюк