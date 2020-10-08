Полковник спрогнозировал, на кого повесят крушение Ан-26 под Харьковом

Гибель Ан-26 под Харьковом повесят на членов экипажа, считает полковник / Reuters

Полковник армии, бывший нардеп Владимир Шевченко спрогнозировал, что крушение Ан-26 в Чугуеве (находится под Харьковом) повесят на членов экипажа.

Виновным в крушении самолета "назначат" того, кто погиб, рассказал эксперт в комментарии Гордону.

По словам собеседника, гибель борта произошла не просто из-за отказа двигателя или ошибки пилота, а вследствие системных кадровых ошибок.

"Пока идет расследование, нам ничего внятного не говорят. Думаю, они и не станут искать истину, а виноватым назначат того, кто погиб. Это лучший выход во все времена (и при СССР тоже так было): зачем тревожить людей на земле, пусть будет виноват погибший…", – сказал собеседник.