"Полыхает 12 цистерн с топливом": в оккупированном Шахтерске масштабный пожар

Шахтерск / shahtersk.org

В Донецкой области в оккупированном Шахтерске загорелась нефтебаза.

Как сообщают местные Telegram-каналы, оккупационные власти заявляют о якобы ударе Вооруженных сил Украины.

В частности, сообщается о масштабном пожаре в районе железнодорожного вокзала.

Огонь такой силы, что мощное зарево видно из соседних городов и сел. Шахтерск находится в 50 километрах на восток от Донецка.

Как заявили оккупационные власти, по местной нефтебазе якобы нанесли удар.

"12 цистерн с топливом полыхают на железнодорожном пути в Шахтерске", - советник мэра Мариуполя Петр Андрющенко.

Напомним, 25 октября в Днепре были слышны звуки взрывов. Перед этим в городе и области была объявлена воздушная тревога.

Заместитель руководителя Офиса президента Украины Кирилл Тимошенко отметил, что российские террористы запускали свои ракеты по городу, но обломки снаряда упали на местную АЗС.

По словам мэра Бориса Филатова, погибли два человека. Один человек погиб в автомобиле, другой на автомойке, расположенной рядом с АЗС.

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